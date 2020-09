Több község intézményei is megújulnak a térségben

Közel százmillió forint kormányzati támogatásból korszerűsítik a bajai választókerület közintézményeit.

Két községháza, egy egészségház, egy védőnői szolgálat, valamint egy sportcsarnok is megszépül. A Belügyminisztérium pályázatán öt település szerepelt sikeresen, Felsőszentiván, Katymár, Nemesnádudvar, Fajsz és Hercegszántó.

A felsőszentivániak régi terve volt az egészségház további fejlesztése. A most elnyert összeget – megközelítőleg harmincmillió forintot – a teljes ingatlan korszerűsítésére fordíthatják. Átalakítják a fűtési rendszert, felújítják a tetőt, kicserélik a villamos hálózatot és a nyílászárókat, valamint az akadálymentesítést is elvégzik.

Katymáron a védőnői szolgálat szépül meg több mint 27 millió forintból, Fajszon a községházában építik ki a klímaberendezéseket és modernizálják az elektromos hálózatot, közel 18,5 millió forintból.

Nemesnádudvaron – megközelítőleg hárommillió forintból – a községháza falait szigetelik le, valamint kicserélik az ajtók feletti tetőket.

Hercegszántó önkormányzata a település sportcsarnokának villamos berendezéseit korszerűsítheti, ezt követően ki is festik az épületet, összesen 12,5 millió forintból.– A világos érdekek mentén haladva, a közös munka eredményeként újabb fejlesztések indulhatnak a választókerületben. Ezúttal is olyan intézmények válnak szebbé, korszerűbbé, amelyek mindenki számára fontos feladatokat látnak el. Bízom benne, hogy a jövőben még több sikerről számolhatunk majd be – mondta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője a fejlesztésekkel kapcsolatban. Hozzátette: a választókerület vidéki települései egyszerre tudnak sikeresek lenni a kormányzat több pályázatán is.