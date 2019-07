Több gyűjtőút újult meg Halason, mint korábban tervezték

Sikerül túlteljesíteni az önkormányzati ciklus végére a vállalt gyűjtőutak felújítását – hangzott el az elkészült Tinódi utca felújított szakaszának átadásán. A beruházás 72 millió forintba került. A költségekhez 30 millió forinttal járult hozzá a Belügyminisztérium. A folyamatban lévő útfelújításokkal együtt őszre összesen nyolc gyűjtőút újul meg.

Mint az a Tinódi utcai új szakasz átadásán elhangzott: az elmúlt öt évben több és hosszabb szakaszon újultak és újulnak meg a bekötőutak a városban, mint a rendszerváltás óta eltelt közel két és fél évtized alatt.

A regnáló önkormányzati vezetés a ciklus elején célként fogalmazta meg, hogy évente legalább egy gyűjtőutat felújítanak, ezt a vállalást – a folyamatban lévő útfelújításokat is beleszámolva –, úgy tűnik, jelentősen sikerül túltejesíteni őszig. A városban a már felújított gyűjtőutak közé tartozik a Bajza, a Petőfi, a Jókai, a Gárdonyi és most a Tinódi utca. Folyamatban van még az Ady, a Szabadkai és a Szent Imre utcák felújítása.

– Magunk sem gondoltuk, hogy a Tinódi utcát még ebben a ciklusban sikerül rendbe hozni – fogalmazott Farkas Dániel alpolgármester az út hivatalos átadásán. A körzet önkormányzati képviselője, Kuris István László szerint az átfogó felújítás régóta ráfért erre az útszakaszra, hiszen a hatvan évvel ezelőtt épült útnak nem volt megfelelő alapja és a burkolata is nagyon rossz állapotban volt. A rengeteg méretes kátyú és egyéb úthiba miatt szinte csak lépésben lehetett haladni ezen a szakaszon. A tavasszal elkezdődött felújítás során megfelelő útalapot épített a kivitelező cég, és két réteg aszfaltot kapott az út több mint hétszáz méter hosszon. Zúzottkővel borították az útpadkát és újraásták az út menti vízelvezető árkokat is.

A közösségi oldalakon az aknafedelekre vonatkozó hiányosságokkal kapcsolatban megfogalmazott jelzések, melyek szerint alacsonyabban vannak az út szintjénél, Kuris István László elmondta, hogy egyeztetnek a kivitelező céggel és ahol fennáll a probléma, ott ki fogják javítani.

Fülöp Róbert polgármester a folyamatban lévő útfelújításokról elmondta: az Ady Endre utcán és a Szent Imre utcában jelenleg is folynak a munkálatok, az útépítés mellett a hiányzó közműveket is kiépítik. A tervek szerint néhány héten belül mindkét helyen birtokba vehetik az új utat a közlekedők. Második ütemben következik a Szent Imre utca Szabadkai út és a Szentháromság tér közötti szakaszának felújítása, majd a Szentháromság tér templom körüli része, ahol a jelenlegi sárga keramitkövet felszedik, és újrarakják.

Az idei évre tervezett további két gyűjtőútszakasz felújításáról is beszélt a városvezető. Felújításra vár a Kötönyi út rossz állapotban lévő szakasza, az iparvágány és a volt Levis gyár közötti részen, valamint a Kazinczy utca 53-as főút és a Fazekas utca közötti szakasza a Vári Szabó István Szakképző Iskola előtt.

A városvezető hangsúlyozta, összesen nyolc kilométer hosszú útszakasz újult meg eddig a városban. A lakossági és a gyűjtőutas útfelújítások összes költsége meg fogja haladni a hatszázmillió forintot. A polgármester szerint, ha ezt az ütemet tudják tartani, akkor belátható időn belül sikerül felújítani az összes járhatatlan utcát és útszakaszt a városban.