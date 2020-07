Több fejlesztés is megvalósult Csátalján

A napokban fejezték be az óvodai játékudvar fejlesztését a településen. A Magyar Falu Program keretén belül ötmillió forint értékben szereztek be három nagy játékot az óvodások részére, mondta el Kovács Antal, Csátalja polgármestere.

– Az elmúlt hónapokban volt egy 22 millió forintos beruházásunk is, szintén a Magyar Falu Programból. Először rendezvényre, illetve a rendezvényhez szükséges eszközökre pályáztunk, valamint egy fő egyéves munkabérét is sikerült elnyerni, ezt folytatjuk ebben az évben is. A művelődési ház tetőszerkezetét is lecseréltük, ez már befejeződött, de hátra van még az energetikai korszerűsítés, a napelem felhelyezése a ház tetejére, pár napon belül ez is megtörténik – mondta el a polgármester.

A következő hetekben elindul egy újabb fejlesztés is, melyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyertek pénzt. Buszfordulót alakítanak ki, kicserélik a buszvárókat, illetve a község központjában egy fedett kerékpártárolót is építenek. Ezenkívül még három utcában térköves járdát alakítanak ki. Az összességében 68 millió forintos pályázatból tavaly már eszközöket is beszerezhettek, amelyet a közterület karbantartására használnak. Egy kistraktort vettek, amihez a fűnyírón kívül hótoló és sószóró is tartozik, így télen a jégmentesítést is el tudják vé­gezni.

A polgármestertől megtudtuk, több pályázatot is beadtak az elmúlt időszakban. A Magyar Falu Programban külterületi út javítására pályáztak, de ez nem kapott támogatást. Beadtak egy pályázatot a könyvtár tetőfelújítására és energetikai korszerűsítésére, ezzel kapcsolatban még nem hirdettek eredményt. Várják még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében egy ötvenmillió forintos csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésére vonatkozó tender eredményét is.

Az elmúlt héten adtak be egy önkormányzat feladatait segítő pályázatot is, ami 15 százalékos önerőt igényel. Ebben járdafelújításhoz kérnek támogatást.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő szerint folyamatosan fejlődik Csátalja. Hozzátette: azoknak a településeknek a legkönnyebb segíteni, ahol van elképzelés és tudják mit akarnak.