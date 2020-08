Több fejlesztés is befejeződött, indul a ballószögi bölcsőde építése

A község fejlődése folyamatos, pályázati támogatások jóvoltából több intézményi és infrastrukturális beruházás is megvalósulhatott, illetve realizálódhat a következő hónapokban. A pályázati támogatásokhoz több esetben önrészt is biztosít az önkormányzat.

Somogyi Lajos polgármester elmondta: a közelmúltban készült a sportpályán az új fedett szín. Ez a beruházás a tűzoltó-egyesület Leader-pályázata révén készülhetett el, önkormányzati segítséggel. Az új létesítmény elnyerte a lakosság tetszését. A sportpályánál napelemes közvilágítást is kiépítettek. Nemrég fejeződött be két önkormányzati beruházás: a Karácsonyi óvoda felújítása, azt megelőzően pedig tavasszal a központi óvoda emeletráépítéses bővítése. Az intézményeket hamarosan ünnepélyesen is átadják.

Ezekben a napokban kezdődhetett meg az új, két csoportszobával és konyhával ellátott bölcsőde építése az iskola szomszédságában. A megyei koordinálású Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 295 millió forintot nyertek az építkezésre. A tervek szerint egy év múlva már fogadhatják a gyerekeket. A bölcsődére régóta igény mutatkozik a községben, hiszen évről évre több fiatal család választja otthonául Ballószögöt, így a gyermekek száma is szépen gyarapszik.

Szintén TOP pályázati pénzből oldódhat meg a település főbb utcáinak csapadékvíz-elvezetése. Az elnyert 78 millió forintból a sportparknál alakítanak ki záportározót, ahova a vizet elvezetik. Egy másik, 123 millió forintos TOP pályázatból kerékpárutat építenek Kecskemét-Kadafalva irányába, valamint a támogatásból jut buszmegálló kialakítására is.