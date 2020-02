Több fát kivágtak, de közel hetvenet ültetni is fognak

Sokan megütköztek rajta, hogy öt látszólag egészséges platánfát kivágtak Kecskeméten, az Akadémia körúton. Mint megtudtuk, már ez is a körforgalom építése miatt történt, a beruházó azonban ígéri: összesen közel hetven fát és félezer cserjét fognak ültetni.

Mint ismert, a régi Nyíri út parkoló területén parkolóházat épít a VER-BAU Parking Kft., 3 milliárd forintos beruházással. Megközelítését a Nyíri út–Akadémia körút–Csabay Géza körút csomópontjának körforgalommá átalakításával biztosítják, egy ötödik ág vezet majd be a parkolóházhoz.

Kedden több olvasónk adott hangot felháborodásának, hogy az Akadémia körút belváros felé eső oldalán több fát is kivágtak (összesen öt platánfát – a szerző). Megkerestük a VER-BAU Parking Kft.-t, kérdésünkre közölték: megindult a tereprendezés a leendő körforgalom környezetében.

– A szakértők engedélyezett tervei alapján el kellett távolítanunk a kijelölt fákat. A körforgalom tervezésénél választani kellett, hogy az idén 45 éves Egymilliomodik hektár emlékerdő peremfáit érintse a körforgalom adott sugara vagy a túloldali növényzetet. A most eltávolított fákat a jogszabályi előírások alapján pótoljuk két helyszínen. Az akcióterületen a VER-BAU Parking Kft. 68 fát, 544 cserjét, 1844 darab talajtakaró növényt és 1740 darab díszfüvet ültet. A kész csomópont kifejezetten zöld lesz, a jelenleginél több növényzettel, igényesebb kialakítással – közölte a cég. Azt is közölték, hogy néhány napon belül a felvonulási területet is elkerítik a kereszteződés melletti füves területen.