Több ezer háztartásba küld értesítést a kalocsai önkormányzat

Dr. Filvig Géza a koronavírus-fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzet intézkedéseinek és az azzal kapcsolatos javaslatoknak a mind szigorúbb betartását kéri, elsősorban az idősektől.

A polgármester a napokban városszerte szétszórt plakátok, és az egyre több postaládába eljutó figyelmeztetések kapcsán nyilatkozott lapunknak. Elmondta, hogy a következő 2-3 hét kritikus időszaknak számít, ezért az önkormányzat minden úton-módon figyelmeztetni akarja a lakosságot a kockázatokra. A plakátokon arra kérik az idős kalocsaiakat, hogy maradjanak otthon, és jelezzék a helyi krízisvonalon, ha segítségre szorulnak, mert az önkormányzat köteles gondoskodni az ellátásukról. A levélben tulajdonképpen ugyanezt erősítik meg: a 06-30-791-08-73-es számon kell bejelenteni, ha alapvető élelmiszerre, tisztálkodószerre, vagy gyógyszerre van szükségük.

– Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az idősek érezzék a gondoskodást, ezért az önkormányzat részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ellássuk ezt a feladatot. A 65 év feletti kalocsai lakosság a célcsoport – mutatott rá a plakátok és a levelek kapcsán dr. Filvig Géza. Hangsúlyozta: a krízisvonal számát is tartalmazó küldeményt legkevesebb 3-4 ezer háztartásba juttatják el, még ezen a héten. A levélben a 65 év feletti kalocsai lakosokat kérik arra, hogy ne hagyják el lakóhelyüket és „ne menjenek ki az utcára”, még gyógyszerért, élelmiszerért se, mert ha más nem, az önkormányzat munkatársai eljuttatják hozzájuk, amire szükségük van.

– Azt érzékelem, hogy az idősek még mindig úgy vannak vele, hogy majd megoldják ők, és nem kérnek segítséget. Úgy gondolom, hogy nagyon kritikus időszak az előttünk álló 2-3 hét, ezért a legveszélyeztetettebb korosztály számára szeretnénk csökkenteni a kockázatot. Inkább házhoz visszük nekik a segítséget, hogy ne kelljen elmenniük bevásárlóhelyekre – indokolta az intézkedést a polgármester, megjegyezve: van elegendő önkormányzati dolgozó erre a munkára. – A Szociális Intézményben dolgozó kollégák végzik a házi segítségnyújtást, illetve mi is átcsoportosítottunk tíz munkatársat, hogy kellő létszámban tudjuk ezt a feladatot ellátni. Védőfelszerelést és igazolványt kapnak, az idősek bizalommal fordulhatnak hozzájuk – szögezte le.

Dr. Filvig szerint az idősek egyelőre nem használják ki a meglévő kapacitást, pedig még önkéntesek is jelentkeztek a munkára – most éppen azt próbálják elintézni, hogy utóbbiak is megkaphassák a védőfelszerelést, valamint a szükséges „önkormányzati segítő” igazolványt. Ezen a ponton szükséges is megjegyezni: a városháza dolgozói telefonos kérésre mennek ki a megadott címre, és a városházán is beregisztrált okmányuk van arról, hogy az önkormányzattól érkeztek – ennek bemutatását érdemes kérni, ahelyett, hogy bárkivel szóba állnak, aki bekopogtat és segítőnek adja ki magát!

– A plakátokat is folyamatosan készítjük és osztjuk, mert nyilván nem tudjuk eléggé felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki maradjon otthon, illetve azokra az intelmekre, hogy ne járjunk közösségbe, lehetőleg távmunkát végezzünk, sűrűn mossunk kezet és kerüljük a hagyományos üdvözlési formákat – sorolta az alapvető figyelmeztetéseket a polgármester.

Kalocsán egyébként – dr. Filvig Géza tudomása szerint – továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, viszont a múlt hét eleje óta kettővel, összesen öt főre nőtt a hatósági karanténba rendeltek száma. A polgármester megjegyezte: „hallani azt is”, hogy vannak olyan lakosok, akik nemrég tértek vissza külföldről és rögtön kéthetes, önkéntes karanténba vonultak – nekik nagyon köszöni a felelős gondolkodást, amit mindenki mástól is hangsúlyosan kér, aki fertőzésveszélyes helyről érkezik haza.