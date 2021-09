Több ezer Bács-Kiskun megyei vett részt Ferenc pápa szentmiséjén

Bács-Kiskun megyéből a legtöbben szervezett zarándokcsoportokkal, de sokan egyénileg utaztak Budapestre, hogy élőben hallgassák meg Ferenc pápa szentmiséjét a Hősök terén, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró rendezvényén. A pápalátogatásnak több megyei vonatkozása is volt. Egy kiskunhalasi hitoktató tanítónőt beválogattak abba a 40 fős csoportba, akik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren búcsúztatták a Szentatyát.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Ferenc pápa külön gépe Rómából érkezett és az előzetesen jelzett időpont szerint, háromnegyed nyolc tájban landolt a Liszt Ferenc repülőtéren, ahol autóba ült és egy konvojjal érkezett a Hősök terére. Az érkezést a jánoshalmi és a tompai zarándokok kivetítőkön kísérhették figyelemmel a Hősök terén és az Andrássy úton.

Geszler Péter atya a tompai csoportot vezette, köztük volt Véh László, a település polgármestere is. Az atya bent a Hősök Terén az egyházi személyeknek fenntartott helyen ült, a zarándokok egy távolabbi ponton, az Andrássy úton várták a Szentatyával való találkozást. A várt pillanat el is jött, mert Ferenc pápa a pápamobillal előttük is elhajtatott.

Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere a Hősök tere és az Andrássy út sarkán, a Szerb nagykövetség előtt kialakított zónában, közvetlen a kordon mellett láthatta a Szentatyát, akivel utoljára öt évvel ezelőtt a Vatikánban személyesen is kezet foghatott, amikor átadta számára azokat a halasi csipkéket, amiket a város küldött a pápának.

Hozdik Zsolt kiskunhalasi plébánossal a Hősök terén, közvetlen a főoltár előtt találkozhattunk a lezárt részen. A Ferenc pápa által celebrált szentmise előtt szólistaként énekelt a Magyar Állami Operaház kiskunhalasi születésű Kossuth- és Liszt Ferenc-­díjas Miklósa Erika opera-énekesnő is.

Ábrahám Zsófia, a Kiskunhalasi Központi Református Általános Iskola katolikus hitoktatója egy hét szabadságot vett ki, hogy önkéntesként részt vehessen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

Nagy meglepetés érte, amikor megtudta, hogy a 2500 önkéntes közül őt is kiválasztották abba a 40 fős csoportba, akik a Liszt Ferenc repülőtéren búcsúztathatták Ferenc pápát.

A hitoktató lapunk helyszíni tudósítójának elmondta, hogy élete legnagyobb ajándékát kapta ezzel a lehetőséggel, amely még inkább megerősíti a katolikus hitében.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt egy héten át a Szent István téren a bazilika előtt mutatkoztak be hungarikumok, köztük a kalocsai hímző asszonyok, valamint a halasi csipkevarrók. A Eucharisztia tiszteletére külön csipkét varrtak, amelyen az oltári szentség látható IEC 2020 felirattal.

A kongresszusra egy süteménykülönlegesség is készült, az Egy falat mennyország, amely a Magyar Cukrász Iparosok Országos Testülete által hirdetett verseny győztes remekműve lett és a dunaharaszti Karl Cukrászda tulajdonosa, Karl Zsolt készített el. A sütemény olyan alkotóelemeket tartalmaz, amely a Bibliában is fellelhető. Jól ötvözi a cukrász hagyományokat és a Bibliai elemeket, pozsonyi tésztába csomagolva a Szentföld ízei jelennek meg benne, különböző aszalványok, aszalt fügével, datolyával, mandulával, mézzel és fahéjjal készülő töltelék van benne.

Fontos szempont volt, hogy könnyen tárolható legyen és ne kelljen hűteni, az Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén 1300 elsőáldozó is megkapta, ahol egyébként felléptek a kalocsai hagyományőrző táncosok is. A sütemény elkészítésében komoly segítséget nyújtott a szervezőknek Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek is, aki egyházi szempontból véleményezte a beérkezett 16 versenyző süteményeit. Közülük választottak ki hetet a döntőbe, a győztes Egy falat mennyország fantázia nevű süteménynek jó esélye van, hogy hungarikum legyen.