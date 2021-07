Több beruházás is megvalósulhatott Érsekhalmán

Az utóbbi hónapokban megvalósult fejlesztések ünnepélyes átadására gyűltek össze a lakosok a Közösségi ház mellett. Három sikeres pályázatot zártak le a Magyar Falu Programban, összesen 50 millió forintos támogatást hívtak le, ezt ünnepelték. A háziorvosi rendelőbe közel 3 millió forintból vásárolhattak új orvosi eszközöket, a Közösségi házat 25 millió forint támogatásból korszerűsítették, valamint sikerült egy új tanyagondnoki buszt is beszerezni közel 15 millió forintért. Az eddig használt buszt pedig átadták vajdasági testvértelepülésük Ludas számára.

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

Vidám műsort mutattak be a német nemzetiségű óvoda gyermekei, ezt követően az Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör tagjai népdalcsokrot énekeltek. Az eseményen részt vett Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mindig örömmel jön Érsekhalmára, ha hívják.

– Jó újra együtt lenni. Az elmúlt hónapokban leginkább el voltunk zárva egymástól és most az mellett, hogy megköszönjük mindenkinek akinek része volt abban, hogy újra együtt tudunk ünnepelni, azért felhívom a figyelmét mindenkinek arra, hogy továbbra is jó ha vigyázunk egymásra. A kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt időszakban az volt, hogy mindent elkövessünk, hogy a kisebb településeket is tudjuk fejleszteni. Azért is dolgozunk, hogy vidéken is jó legyen élni, a közel 50 millió forintos fejlesztés is ezt mutatja – hangsúlyozta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

– A tavalyi év szerencsés volt Érsekhalma szempontjából, sikeresen vettünk részt a Magyar Falu Programban. Három fejlesztést adtunk át csütörtökön.

Az orvosi eszközökre nyert 3 millió forintot a helyi háziorvosunk irányításával, az igény felmérése után beszereztük a szükséges eszközöket.

Vérsűrűség mérő, profi cukormérő, EKG, újraélesztő defibrillátor, sürgősségi táska és még több olyan készülék ami abban segíti a háziorvosainkat, hogy a lakosok ellátása korszerűbb. Az új szolgáltatásokkal időt és pénzt spórolnak meg az érsekhalmi lakosok, mert már nem kell ezekért Bajára utazniuk – mondta a baon.hu-nak Bekő Csaba polgármester.

– A kultúrházunk beruházása már nagyon időszerű volt. Itt egy belső felújítást hajtottunk végre. A régi málladozó falat teljesen tégláig leverték, újra vakolták. Az épületben új radiátorokat szereltünk be, a kazánt is kicseréltük. A nyílászárókat a szigeteletlen részen, a vizesblokk részen kicseréltük, a belső burkolatok a vizesblokkban a csövezés, a csempe is megújult. A padlástéren álmennyezetet alakítottunk ki, 10 centiméteres üveggyapot szigetelést helyeztünk le és új világítást is kapott a Közösségi házunk. Már most a nyári melegben is érződik, hogy hűvösebb van bent mint előtte. Úgy gondolom, hogy színvonalas, szép helységet kapott így a falu népe. Az első lakodalmat már meg is tudtuk tartani benne, nagy az örömmel vették a helyiek, hogy itt az új felújított közösségi házban tarthatják a lakodalmat – részletezte a polgármester.

A régi falubuszt kicsit feljavítva átadták az ünnepségen a ludasi képviselőknek, akik hálás köszönetet mondtak az ajándékért.