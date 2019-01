Több bérleti díjat kell fizetni az üzletek után

Márciustól az inflációval azonos mértékben, de maximum két százalékkal nőhetnek a Bajai Vagyon Zrt. által bérbe adott üzletek és garázsok bérleti díjai. Így döntött decemberben a pénzügyi-gazdasági bizottság.

Már az előző évben is a Központi Statisztikai Hivatal által közre­adott adatokat tekintették irányadónak. Ez sem vonatkozik minden bérlőre. Az áremelés alól kivételt képeznek a kormányhivatalhoz tartozó intézmények, az önkormányzati cégek, köztestületek és civil szervezetek, ők változatlan fizetnivalóval kalkulálhatnak 2019-ben.

Azon bérlőknek sem kell nagyobb költséggel számolniuk, akik legalább 180 négyzetmétert bérelnek, ahogy a legalább havi nettó 200 ezer, vagy négyzetméterenként 1600 forintos díjat fizetőknek sem emel árat a város.

Ebben az is szerepet játszik, hogy az év végén hat, üresen álló, többször eredménytelenül meghirdetett üzlethelyiség várt bérlőre. Leromlott műszaki állapotuk és a kereslet hiánya miatt azonban nem termelnek bevételt. Kétszázalékos díjemelés esetén mintegy nettó 1,1 millió forint többletbevétel folyhat be a városi vagyonhasznosító társasághoz. Mint a cég összesítéséből tudható: 22 üzletet négyzetméterenként havi 1000 forintos ár alatt, 34-et legfeljebb 1600, míg 24-et e fölötti áron ad bérbe a bajai önkormányzat cége.

A héten az is eldőlt, hogy lesz áremelés, a Központi Statisztikai Hivatal ugyanis közölte: a 2018-as infláció 2,8 százalékra emelkedett.