Több átalakítást és hibajavítást kezdeményeztek a kecskeméti busztelephelyen

A kecskeméti autóbuszokat üzemeltető Inter Tan-Ker Zrt. több átalakítást és hibajavítást kezdeményezett a helyi busztelephelyen, mindezt a polgármester is már jóváhagyta. Az átalakítások, javítások nettó 58,5 millió forintba kerülnek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára ismét a vakcinák ellen kampányolt

Tulajdonosi engedélyt kért a kecskeméti önkormányzattól nemrég az Inter Tan-Ker a déli iparterületen lévő, 2019 nyarán átadott busztelephely fejlesztésére. Mint jelezték, alapvetően jónak találják, de a napi működés tapasztalatai alapján szükségesnek tartanak néhány kisebb átalakítást, amelyek az elmúlt tíz hónapban kristályosodtak ki.

Jelenleg 25 csuklós és 30 szólóbusznak van hely, a feladat ellátásához viszont a már meglévő 25 hibridhajtású Mercedes mellé 45 szólóbuszt szállítottak le és állítottak forgalomba, kényelmes elhelyezésükhöz 15 új parkolóra lenne szükség. Ezzel együtt a telephely végében lévő, jelenleg kerítésen belüli buszforduló kiszélesítését is felvetette az Inter Tan-Ker, ezzel ugyanis lehetővé válna, hogy a nap végén az üzemanyagkutaknál ne csak egy, hanem mindkét irányból lehessen tankolni, így rövidülne a várakozási idő, kevesebbet kellene a buszvezetőknek túlórázniuk.

A sofőrök számára a kerítésen kívüli, de még az önkormányzat tulajdonában álló telken szeretnének egy 50 férőhelyes parkolót kialakítani, sorompóval, beléptetővel, világítással, kamerákkal. Így a buszvezetőknek nem kellene a telephelyhez vezető út mellett, ráadásul a (kikoptatott) füvön hagyniuk a gépkocsijukat,

ami közbiztonságilag sem jó, és a telephelyhez sem méltó.

Az üzemeltető cég arról is beszámolt, hogy az üzemcsarnokok kivitelezésénél valamilyen ok miatt a felső 2-3 méteres sávban nem választották le a javító- és a karosszéria­javító csarnokot. Így amikor a festésre előkészítendő buszokat csiszolják, a finom por átszáll a javítórészbe, ezt a hiányosságot is szeretnék kiküszöbölni.

Kértek árajánlatot is a beruházásokra vonatkozóan, eszerint az említett átalakítások, javítások nettó 58,5 millió forintba kerülnek. Mivel a telephely uniós finanszírozású projekt keretében történt, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól is állásfoglalást kellett kérni, a fejlesztések megvalósíthatóak-e, a válasz megerősítő volt. A helyi tömegközlekedést irányító Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az Inter Tan-Ker között így módosították a közszolgáltatási szerződést, és ezt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is jóváhagyta.