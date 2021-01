Tízperces beosztásokban oltják a kórházi dolgozókat Kecskeméten

Több száz dolgozó regisztrált eddig a koronavírus elleni védőoltásra a kecskeméti megyei kórházban. Utánuk a mentők, a háziorvosok és a kormányhivatal járványügyi dolgozói kaphatják meg a vakcinát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett Comirnaty lett az első feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Covid-19 elleni oltóanyag az Európai Unióban, amelyre az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bizottság is engedélyt adott a 16 éves vagy annál idősebb populáció aktív immunizálására.

Magyarországra az év végén körülbelül 80 ezer adag vakcina érkezett meg,

ami 40 ezer ember oltására elégséges oltóanyagot jelent (21 nap eltéréssel kell beadni két adagot az oltási rend szerint).

Megkerestük a kecskeméti megyei kórházat, az intézménybe milyen mennyiségben és ütemezéssel érkeznek majd az oltóanyag-szállítmányok, és hogy mi az oltási terv, kik kapják meg az oltást először, majd a következő körökben.

A kórház válaszában hangsúlyozta, felkészültek a vakcina fogadására, megfelelő tárolására és felhasználására is. Négy oltópontot alakítottak ki a Csabay Géza körút felől megközelíthető Bőrgondozó Intézetben.

A kórházba december 30-án érkezett meg az első, 2925 darabból álló oltóanyag szállítmány. A tájékoztatás szerint minden héten várható hasonló mennyiség.

Az oltópontok már december 31-én reggel 8-kor megkezdték működésüket Kecskeméten.

Minden nap este 8 óráig oltják a jelentkezőket, tehát az oltópont munkaszüneti napokon és ünnepnapokon is napi 12 órán keresztül tart nyitva, január 4-től, hétfőtől reggel 7-től este 7-ig. Az egészségügyi dolgozók 10 percenként vannak előjegyezve, így várhatóan naponta 288 fő oltását tudják az oltóponton elvégezni.

Vasárnapig a kórházi egészségügyi dolgozók oltása történik előzetes felmérés, beosztás alapján. A kecskemétiek mellett a kiskunfélegyházi és kalocsai telephely munkatársai is Kecskeméten kapják meg a vakcinát. A kiskunhalasi kórházban is folyamatban az előjegyzés és az oltás is.

A kórházi dolgozókat követően vehetik fel oltóanyagot az Országos Mentőszolgálat, a Háziorvosi szolgálat munkatársai és a kormányhivatal járványügyi dolgozói is – tudtuk meg.

Az oltás bizonyos esetekben nem adható be, ilyen például, ha valaki az oltóanyag összetevőire súlyosan allergiás, ha akut lázas beteg, várandós, vagy terhességet tervez 2 hónapon belül, ha védőoltást kapott az elmúlt négy hétben, ha nem töltötte be 16. életévét vagy az elmúlt 3 hónapban átesett a koronavíruson. Szintén nem adható be, ha kórelőzményeiben heves túlérzékenységi reakció (anafilaxia) volt gyógyszer vagy védőoltás miatt.

Kérdésünkre a kórház azt is közölte, hogy eddig több száz dolgozójuk regisztrált a védőoltásra (a kórháznak összesen körülbelül 2500 dolgozója van a telephelyein). Eddig minden a tervek szerint zajlott, semmilyen probléma, fennakadás nem volt.