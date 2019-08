Épül a Gemenc játszópark és sportpálya a Petőfi-szigeten. A kalandparkkal szemközti játszótéren dolgoznak a játéképítők. Munkájuk eredményét pedig időnként önkéntes minőségellenőrök veszik vizsgálat alá. A munkaterületen – ahogy arra felirat is figyelmeztet – illetéktelenek nem tartózkodhatnak, ám lehet-e illetékesebb szakértőt találni olvasni nem tudó, játéknyúzásban viszont jártassággal bíró gyerekeknél?

Egy hónapja kezdődött meg a meglévő játszótér elemeinek felhasználásával az építkezés. Az Európai Unió 24 millió forintos támogatása mellett állami társfinanszírozással a Gemenc szimbólumainak, értékeinek, jellegzetességeinek bemutatóhelyévé válik a hely, az állami erdőgazdálkodó cég jóvoltából.

A Pörbölyi Ökoturisztikai Központ sajátos motívumait jelenítik meg Baja szívében. A fejlesztés célja, hogy a gyermekek, fiatalok, családok számára lehetőséget biztosítson aktív szabadidős tevékenységre. Fontos az is, hogy az új játszópark a természet megismerésére, szeretetére interaktív módon, játszva tanítson. A fejlesztéssel érintett terület délkeleti részén lelkes fiatalok által épített, leromlott állagú kerékpárpálya is megújul, hogy a sportolásra vágyó fiatalok is lehetőséget kapjanak a test­mozgásra.