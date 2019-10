Tízezer könyvet vittek eddig a határon túli magyaroknak

A Könyvet a szórványba! mozgalomnak már több tízezer kötetet sikerült eljuttatnia a határon túli magyaroknak. Pár napja már Kecskeméten is van gyűjtőpont, ahol bárki leadhatja jó állapotú, érdekes könyveit, amit aztán erdélyi, felvidéki vagy kárpátaljai iskolák, családok kapnak majd meg.

Dr. Pocsay Gábor ötven éve dolgozik a gyulai kórházban endokrinológusként, jelenleg már nyugdíj mellett, de a közéleti kérdések is mindig foglalkoztatták. 1990-94 között ő volt Gyula polgármestere az MDF színeiben, 2017 tavaszán pedig – református presbiterként – elindította a Könyvet a szórványba! mozgalmat.

– Családommal rendszeresen járunk kirándulni a határon túli magyar területekre. Három éve egy partiumi kisvárosban ért az a hatás, ami az ötletet adta a kezdeményezéshez. Megtudtam, hogy a magyarok aránya már csak mintegy 8 százalék, 900 fő, 1967-ben az utolsó magyar iskola alsó tagozata is megszűnt, a helyi könyvtárban pedig nincs magyar állomány. A szórványban a vegyes házasságokban sokszor már románná vagy szlovákká válik a gyermek, de az is előfordul, hogy – bár mindkét szülő magyar -, otthon mégis a többségi nyelven beszélnek. A nyelvi elesettségnek ez a veszélyes helyzete indított arra, hogy először többszáz könyvet elvigyek az ott nyíló kis könyvtár számára, utána kezdtem bele a mozgalomba – mondta el Pocsay Gábor.

– A nemzeti tudatnak talpköve a nyelv, és a széles értelemben vett kultúra. A szórványmagyarságnak a nemzeti összetartozásból sokszor szinte semmije sem maradt meg, csak az anyanyelve. Létük szempontjából kardinális a magyar nyelv megőrzése, és ebben fontos szerepet játszhat a könyv, az olvasás, mégha a mai digitális világban esetleg vesztett is jelentőségéből – jelentette ki.

Néhány barátjával, ismerősével összefogva először Gyulán alapítottak gyűjtőpontot, majd ezt követően Budapesten, a Miniszterelnöki Hivatalban, Békéscsabán, és Kiskunhalason, a református parókián nyíltak újabbak. Mostantól pedig Kecskeméten, a Szabadság tér 7. szám alatt könyvesboltban, a Református Pontban is fogadják a könyveket, előzetes egyeztetést követően (a 76/459-829-es telefonszámon lehet jelezni a szállítást).

Elsősorban jó állapotban lévő, irodalmilag értékes mese- és szépirodalmi könyveket várnak, melyeket a családok már nélkülözni tudnak. A mesekönyvek talán a legfontosabbak, hiszen a gyerekek a legfogékonyabb korukban kaphatnak így támaszt a magyar nyelv elsajátításához, ráadásul olyan formában, ami örömet okoz számukra. De a gyűjtőpontokon szívesen befogadják a mindennapi életet érintő, gyakorlati tanácsokat, praktikákat ajánló a kiadványokat is, melyek specifikusan a nőknek, édesanyáknak, vagy a férfiaknak, édesapáknak szólnak, legyen szó gyermeknevelésről, kertészkedésről vagy éppen autószerelésről.

A könyvek Erdély, a Vajdaság, a Felvidék és Kárpátalja mellett Horvátországba és Burgenlandba is eljutnak már a mozgalom révén. A szervezésben, kiszállításban nagy segítséget jelentenek az egyházak, de a Határtalanul! program keretében iskoláscsoportok is többször vittek ki könyveket. A [email protected] e-mail címen jelentkezhetnek az adományozók, konyvetaszorvanyba.hu oldalon pedig a határon túliak jelezhetik igényüket, legyen szó könyvtárról, iskoláról vagy akár családokról is. Mint Pocsay Gábortól megtudtuk, eddig több tízezer könyv került ki csapatuk, a református egyház tagjai, vagy jelentkező magánszemélyek révén, és remélik, a kecskeméti gyűjtőpont révén tovább erősödhet a kezdeményezés bázisa, a nemes ügy jelentőségét felismerve egyre több felajánló fog csatlakozni.