Tizenötmillió forintból épült az akadálymentes játszótér Kiskunmajsán

Szombaton a Béke téren avatták fel az új akadálymentes játszóteret, amelyet a település tizenötmillió forint támogatásból építhetett meg.

Sikeresen pályázott a majsai Civilek a Játszóterekért Egyesület és a település önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán, tizenötmillió forintot nyertek egy akadálymentes játszótér kialakítására.

Nagy volt az öröm az elmúlt szombaton a Béke téren, ahol az Esélyegyenlőségi nap keretében ünnepélyesen is átadták, valamint az egyházak képviselői megáldották azt az akadálymentes játszóteret, amit a Civilek a Játszóterekért Egyesület az önkormányzattal együttműködve és még sok támogatónak köszönhetően hoztak létre.

– Öröm számomra, hogy az egyházak képviselői – mint ahogy az elmúlt időszakban mindig – most is jelen vannak a település egy-egy jeles eseményén, és áldással, szenteléssel készülnek, mert mindannyiunk számára fontos az építkezés, a gyermekeink jövője, valamint fontos az is, hogy mindaz, amit teszünk, azon a Jóisten áldása rajta legyen – hangoztatta köszöntőjében Patkós Zsolt polgármester, aki elmondta, hogy az önkormányzat számára fontos a civil szervezetekkel való összefogás. Hozzátette: az összefogás épít, ami jól jellemzi az elmúlt időszakot, és ennek egyik kézzelfogható eredménye a most elkészült akadálymentes játszótér is, amely a fogya­tékkal élő gyerekek és felnőttek számára is használható lesz.

A Civilek a Játszóterekért Egyesület közreműködésének és eredményes pályázatainak köszönhetően a város több pontján is alakítottak ki játszótereket az elmúlt évek során, amelyek üzemeltetését az önkormányzat városgazdálkodási intézménye vállalta.

A múlt szombati Esélyegyenlőségi napra több vidéki településről is érkeztek fogyatékkal élő gyerekeket és fiatalokat gondozó intézményekből gondozottak, akiket zenés műsorokkal, kézműves és népi játékokkal, lovaskocsikázással vártak a szervezők.