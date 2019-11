Tizenöt éves a kamarazenekar

A Lakó Sándor Kamarazenekar 15 évvel ezelőtt alakult meg, nevében is emléket állítva az egykori zenepedagógus karmester szellemi hagyatékának. A tagokat a kezdetektől a zene szeretete, a színvonalas együtt muzsikálás öröme motiválja.

A történetünk szorosan kapcsolódik az M. Bodon Pál Zeneiskolához. A tagok közül valamennyien egykoron a zeneiskolában tanultunk. Az iskola 110 éves jubileumán mi, öregdiákok összeálltunk, és együtt játszottunk. Akkor jött az ötlet, folytatnunk kellene a közös zenélést – elevenítette fel a kezdeteket Babarczi Szilveszter, a zenekar második hegedűse, aki jelenleg a Lakó Sándor Kamarazenekar Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke.

– Mi voltunk azok az öregdiákok, akik nem zenei pályán folytattuk tanulmányainkat, civil szakmát választottunk, de a zene továbbra is a szívünk csücske maradt. A zenekarunk 2004-ben vette fel egykori tanárunk, Lakó Sándor nevét, miután meghalt, és akit valamennyien nagyon szerettünk és tiszteltünk. Ezzel szerettünk volna tisztelegni munkássága előtt – tette hozzá Babarczi Szilveszter.

A Lakó Sándor Kamarazenekar tagjainak célja, hogy évente 20-30 koncertet, zenei szolgálatot adjon elsősorban kecskeméti egyházak alkalmain, városi rendezvényeken, megemlékezéseken, helyi és külföldi ünnepeken, fesztiválokon. Repertoárjukon főként barokk és klasszikus művek szerepelnek, de a múlt századi és a kortárs zeneirodalomból is szívesen merítenek. Az együttes szakmai irányítását Róbert Gábor, a Kecskeméti Egyetem nyugállományú tanszékvezető tanára látja el, mely művészeti tevékenységért nagyon hálás a zenekar.

A zenekar kezdetektől jó kapcsolatot ápol az egyházakkal, különösképpen a reformátussal. A próbatermet is a református közösség biztosítja számukra, térítésmentesen. Hálájuk és köszönetük jeléül minden évben több ingyenes koncertet is adnak a hívek számára.

A 15 év alatt a zenekarnak több emlékezetes és kiemelkedő fellépése is volt, többek között Németországban, Hollandiában, a római Santo Stefano Rotondo Bazilikában megrendezett Mindszenty-emlékmisén. Idén pedig három eseményt is kiemelhetünk. Májusban a Benedictus Kórussal közös koncertet adtak a nagytemplomban. Júliusban a Hágai Magyar Kórussal adtak közös koncertet a piarista templomban. A koncert mellett a közönség találkozhatott Kovács Katalinnal, a hágai kórus művészeti vezetőjével is, aki betekintést engedett a Kodály-módszer hollandiai sikereibe. Szeptemberben az Ars Sacra Fesztivál keretében a jánoshalmi Mithras Kórussal adott koncerten szereztek örömöt a szakrális zenét kedvelő közönségnek.

– Kamarazenekarunk hármas társadalmi igényt elégít ki Kecskeméten. Egyrészt alkotóműhelye mindazoknak, akik élethivatásuknak alapvetően nem a hangszeres zenét választották. Másodsorban Kodály Zoltán szülőváro­sában Kecskemét zenei múltját, hagyományait erősítjük, népszerűsítjük az ország határain innen és túl. Harmadsorban kapcsolatokat építünk és ápolunk hazai és határon túli magyar zenei közösségekkel – mondta végül Babarczi Szilveszter.

A más zenekarokkal való jó kapcsolat kialakítására jó példa a jánoshalmi Mithras Kórus. – A közös kapocs közöttük a néhai Liszt-díjas Kardos Pál tanár úr. Mind a mi kórusunkban, mind a Lakó Sándor zenekarban volt tanítványai vagyunk, akik időnként „megtaláljuk” egymást – jegyezte meg Karsai Péter, a Mithras Kórus karnagya. – Első közös koncertünk idén májusban volt Jánoshalmán, majd szep­temberben Kecskemé­ten. Elhatároztuk, hogy a közös munkát jövőre is folytatjuk. Tavasszal nálunk, ősszel pedig ismét a hírös városban adunk közös koncertet – árulta el a terveket Karsai Péter.

A zenekar két rangos díjat vehetett át az évek alatt: 2008-ban az Országos Kamarazenekari Fesztiválon MANEKASZISZ díjat kaptak, míg 2010-ben Kőszeg város díját ítélték meg számukra. 2015-ben a zenekar bekerült Kecskemét Város Értéktárába.