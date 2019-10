Tizenöt esztendeje őrzi a hagyományokat a népdalkör

Fennállásának ­tizenötödik évfordulóját ünnepli a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör. A vidám csapat e jeles évfordulóról a napokban a népzenei találkozón is megemlékezett, ahol közösen ünnepelt a környező települések népdalköreivel.

A III. Ballószögi Népzenei Találkozó főszereplője és házigazdája a helyi Hagyományőrző Népdalkör volt, melynek alapító tagjai közül öten még ma is aktívak, Gáspár István, Varga Józsefné Marika, Héjjas Ferencné Erzsike, Zrínyi Istvánné Juliska és Szabó Sándorné Irénke.

– A helyi polgári egylet keretén belül alakult meg az együttesünk 2004 januárjában. Úgy gondoltuk néhányan, hogy jó lenne összejönni és énekelni, zenélni. Az ötletet tettek követték és megalakítottuk a Hagyományőrző Népdalkört 14 fővel. Az első nyilvános fellépésünk ugyanebben az évben, az augusztus 20-ai ünnepségen volt – elevenítette fel a kezdeteket Gáspár István, az együttes korábbi vezetője, aki ma is lelkesen énekel és citerázik.

– Eleinte csak énekeltünk a magunk kedvére, aztán felmerült, hogy mi lenne, ha megméretnénk magunkat. A KÓTA területi minősítő versenyén, Tiszakécskén, 2005 őszén – a legmagasabb elismerést – a Kiválóan megfelelt minősítést megkaptuk. Ennek köszönhetően bebizonyosodott számunkra, hogy jó úton járunk, érdemes magasabb szinten is folytatni a szakmai munkát – tette hozzá.

Az együttes egyre több felkérést kapott, a helyi rendezvények mellett a környező településekre is gyakran hívták és hívják ma is őket.

– Repertoárunk a kezdetektől a népdalok, minden tájegységből. Az éneket 2005-ben már bővítettük citerával is. Akkoriban vonultam nyugdíjba, és gyerekkorom óta nagy álmom volt, hogy megtanuljak citerázni. Mónus Ferenc segítségével sikerült is. Később Kovács Péter citerás is csatlakozott a népdalkörhöz – jegyezte meg Gáspár István, aki néhány éve a népdalkör vezetését átadta Dubeczné Trepák Máriának.

A népdalkör folyamatosan megméreti magát, ma már díjak sokasága látható a vitrinjükben. Országos arany fokozatot érdemeltek ki 2006-ban Kunhegyesen, 2007-ben Tiszakécskén, 2008-ban és 2009-ben az egri „Ködellik a Mátra” Fesztiválon nívódíjat kaptak. Szintén 2009-ben Tiszakécskén országos Arany Páva díjat, 2011-ben a Csongrádon az országos minősítőn szintén Arany Páva díjat érdemeltek ki. Citerazenekaruk 2013-ban vehette át az Arany Páva díjat. Deszken 2014-ben az Arany Páva gálán az együttest Arany Páva Nagydíjjal jutalmazták, a 2015 és a 2017 év gyümölcse szintén egy-egy Arany Páva díj lett. A következő évben pedig átvehették az Aranypáva különdíjat. A népdalkör művészeti vezetője korábban Mónus Ferenc volt, néhány éve pedig Kovács Péter.

– Hittel valljuk, hogy miként a népművészet minden ága, így a népzene is magyarságunk ősi gyökereinek ápolását, végső soron megmaradásunkat szolgálja itt, a Kárpát-medencében. Nem mellékesen a szép népzene örömet jelent mind művelőjének, mind a hallgatóságának. Ennek szellemében indítottuk el a Ballószögi Népzenei Találkozót, melyet idén már harmadik alkalommal szerveztünk meg. Az idei is nagyon jól sikerült, ahol a tizenöt éves jubileumunkat is megünnepeltük – vette át a szót Dubeczné Trepák Mária.

A népdalkör tagjai hetente találkoznak és próbálnak a faluházban. A csapat nagyon összetartó, negyedévente névnapoznak, sok-sok énekszó mellett a magyar nóta is előkerül, és együtt kirándulgatnak. Sőt már a népszerű ballószögi Nyakvágó Félmaratonba is bekapcsolódtak, persze nem futással, hanem énekkel. A melegedőben vidám énekkel buzdítják a futókat.

– Most újabb megméretésre készülünk, a KÓTA minősítőn két év után újra zsűri elé állunk novemberben. Így ezekben a hetekben gőzerővel erre készülünk – mondta a népdalkör vezetője.