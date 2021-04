Tíz új faházat állított fel a lakiteleki önkormányzat

Abban bíznak, hogy a helyi és környékbeli termelők, ételt, italt, kézműves termékeket áruló vállalkozók értékelik majd a kezdeményezést, és fantáziát látnak a faházak bérlésében.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A Tőserdő Lakitelek egyik vonzereje. A Kiskunsági Nemzeti Park gyöngyszeme változatos és egyedülállóan gazdag növény-, illetve állatvilágával, a selymes vizű Holt-Tiszával és számos kikapcsolódási lehetőséggel várja a vendéket.

A szolgáltatásokat bővítve tíz faházat állított fel a napokban az önkormányzat a Holt-Tisza partján. Érdeklődésünkre Madari Róbert polgármester elmondta, az új, igényes faházakkal az a céljuk, hogy egységes, kulturált környezetet biztosítsanak a Tőserdőben áruló leendő kereskedőknek. Abban bíznak, hogy a helyi és környékbeli termelők, ételt, italt, kézműves termékeket áruló vállalkozók értékelik majd a kezdeményezést, és fantáziát látnak a faházak bérlésében.

Azt remélik, hogy a kínálat bővülésével a látogatók száma is emelkedik majd – érvelt a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a tíz új faházat saját forrásból vásárolta meg az önkormányzat, mintegy hárommillió forintot fordítottak erre a célra.

Hozzátette, nemcsak a kereskedőknek szeretnének kedvezni, hanem a vendégeknek is, ezért minden hétvégére terveznek valamilyen programot, hogy azzal is a Tőserdőbe csábítsák a látogatókat. Madari Róberttől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt napokban a csónakkölcsönző is megnyitott.

A csónakok mellé két sup deszkát is vásároltak, hogy ezzel is bővítsék a kikapcsolódási lehetőségeket. Elmondta, gőzerővel dolgoznak a strand és a szomszédos kemping megnyitásán is.

Abban bíznak, hogy pünkösd hétvégéjére az idő is felmelegszik és a járványveszély is elmúlik, és nem lesz akadálya a szezonnyitásnak.