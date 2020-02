Tíz gyalogátkelőnél fejlesztik a világítást Kecskeméten

Ha a képviselő-testület csütörtökön megszavazza, Kecskeméten egyelőre tíz gyalogátkelőhelynél építenek be szünetmentes fényforrást a közvilágítási lámpatestbe, valamint a lámpa meghibásodását észlelő és erről jelzést továbbító beren­dezést telepítenek.

Tavaly novemberben a Szolnoki úton, az aluljáró melletti zebránál gyalogosgázolás történt, és kiderült, hogy baleset idején a közvilágítás nem működött az egyik oldalon. Vélhetően az aluljárónál lévő körforgalom építési munkálataival lehetett összefüggésben a meghibásodás, a munkálatok során megsérülhetett a föld alatti hálózat. Az eset megmutatta, hogy akár ilyen vis maior miatt nem működik a közvilágítás, akár a lámpa romlik el, a Nemzeti Közművek Zrt. (NKM) jelenleg csak akkor észleli a hibát, ha lakossági panaszbejelentés érkezik.

Ezt a helyzetet Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elfogadhatatlannak nevezte, hiszen a zebrák környékén így könnyen balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Javaslatára a testület novemberi ülésén megszavazta, hogy az önkormányzat kezdeményezze az NKM-nél egy úgynevezett szenzoros hibaészlelő rendszer kiépítését a kecskeméti gyalogos-átkelőhelyeknél. Ez azonnal jelez az áramszolgáltatónak, ha a zebránál nem világítanak a lámpák, így az NKM gyorsan meg tudja kezdeni a javítást.

Az ügyben most már fejlemény is van, a február 13-ai közgyűlésre ugyanis elkészült egy előterjesztés a javasolt műszaki beavatkozásokról és ezek helyszíneiről. Az anyag szerint két megoldás jöhet szóba. Az egyik, hogy a közvilágítási lámpatest mellé egy szünetmentes, önállóan is működni képes fényforrást is beépítenek, amely akkor kapcsolna be, ha a normál lámpa meghibásodik. Az üzemzavarról a rendszer jelzést küldene a szolgáltatónak, amire azért van szükség, mert a probléma hálózati okokból is bekövetkezhet, akkor viszont a pót-fényforrás se kezd el világítani. A másik lehetőség, hogy csak egy szenzort szerelnek fel, ez azoknál a zebráknál jöhet szóba, melyek környezetében több lámpa is található.

Az önkormányzat három piacvezető cégtől kért árajánlatot, ezek szerint a szünetmentes fényforrások darabonként 200 ezer forintba kerülnek, és számolni kell 1750–3500 forint éves követési díjjal is az adattárolás és -továbbítás költségeire.

A szakemberek összeállítottak egy listát is a kiemelt forgalmú gyűjtőutakon található gyalogosátkelőkről, ezen összesen 139 helyszín szerepel. Ha mindegyiknél lenne fejlesztés, akkor az 160 szünetmentes fényforrást és 54 távjeladót jelentene. A költségeket figyelembe véve az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy egyelőre a város legsűrűbben lakott részein, a Széchenyiváros, a Hunyadiváros és a belváros összesen tíz helyszínén végezzék el a szükséges fejlesztéseket. Ehhez tízmillió forintot biztosítana a város.