Tíz éve segíti az édesanyákat közösségi élményekkel a klub

Tízéves a Hunya­divárosi Baba-mama klub. Tagjai minden kedden találkoznak a fiókkönyvtárban. A vidám közösséget öt éve vezeti Kiss-Görög Ivett, aki nyitott minden újra. Többek között a nevéhez fűződnek az adománygyűjtő akciók is.

– Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Hunyadivárosi Baba-mama klub, mely mára a város egyik legaktívabb közösségévé nőtte ki magát. Kik hívták életre egy évtizeddel ezelőtt?

– A városrész igényeire rea­gálva Sulczné dr. Bükki Éva gyermekorvos és dr. Ráczné Turcsányi Réka védőnő alapította meg a klubot. Később csatlakozott hozzájuk Buda Borbála is. Gyorsan híre ment a közösségnek, és gyarapodott a tagok száma. A klub kezdetektől sok segítséget kap Pászti Andrástól, a városrész önkormányzati képviselőjétől. Éváék nagyon jól vezették a klubot, de miután már gyermekeik nagyobbak lettek, átadták a stafétát nekem.

– Örömmel vállalta a feladatot?

– Igen. Amikor 2013-ban megkerestek, még épp várandós voltam kisfiammal, Ádámmal. Miután megszületett, átvettem a klub vezetését. A fiam már ötéves, így mondhatni kinőttünk a klub korosztályából. Továbbra is én irányítom a közösséget, de ő már nem jár velem, csak nagyobb ünnepekre. Gyakorlatban nem mindig vagyok ott a keddi találkozókon, de nagyon jó segítőim vannak.

– Hol találkoznak keddenként?

– Az első években az Ibi tanodában, majd a hunyadivárosi közösségi házban jöttek össze az anyukák, néhány éve pedig a Hunyadi Iskolában lévő hunyadivárosi fiókkönyvtárban találkozunk. Az intézmény az iskola udvaráról külön megközelíthető. A hely tökéletes, minden adott benne a baba-mama klubhoz. Vittünk be játékokat is, így az anyukák kedvükre beszélgethetnek.

– Milyen a közösség?

– Aktív és jó kedélyű. Van egy erős mag, mintegy harminc anyuka, de az összlétszámunk ötven körül mozog. Sok a visszatérő család újabb baba érkezése után. Az évek alatt sok barátság kötődött. Több olyan, vidékről betelepülő anyukánk is volt, aki nálunk talált újra barátokra. Hozzátenném, nemcsak anyukáink vannak, apukák és nagymamák is hozzák a kicsiket.

– Milyen programokat szerveznek?

– Keddenként 10 órakor találkozunk. Vannak mondókázó délelőttjeink, melyet Őri Viktória könyvtáros tart. Emellett különböző témákban hívunk előadókat, a paletta nagyon sokszínű. Az anyukák az évek alatt például hallhattak már homeopátiás előadást, láthattak csecsemő-újraélesztő bemutatót, volt szó stílustanácsadásról, a csokról, a gyed extráról… és még sorolhatnám. Mindig olyan témával foglalkozunk, amelyre igény mutatkozik. Mindezek mellett a hónap utolsó csütörtökjén dr. Szabóné Csikai Ágnes tart Ringató foglalkozást, mely szintén mindenki számára ingyenes, köszönhetően az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület támogatásának.

– A baba-mama klub neve szorosan összefügg már a hunyadivárosi bababörzével is. Ezt is ön szervezi?

– Az ötlet Ignácz Beatrixhoz kötődik, évekig ő szervezte. Majd az ő gyermekei is felnőttek, így a börze szervezését is felvállaltam. Minden évben kétszer hirdetjük meg. Büszkén mondhatom, nagyon keresettek vagyunk nemcsak a városrészben lakók körében, Kecskemét távolabbi pontjairól és a környező településekről is jönnek hozzánk eladók és vásárlók egyaránt. Jó hírünk van, mindenki tudja, nálunk csak minőségi darabok várnak új gazdára.

– A klub már több alkalommal bizonyította, ha tud, segít másokon. Sikeresek az adománygyűjtéseik?

– Igen. Sokan elkötelezettek a nehezebb sorban élők iránt. A börzéinkkel párhuzamosan hirdetjük meg adománygyűjtő akcióinkat. Idén tavasszal a megyei kórház újszülött­osztályának gyűjtöttünk kis sapkákat és pelenkákat. Most ősszel pedig a máltaisoknak segítve rászoruló családoknak adtunk össze játékokat, könyveket karácsonyra.

– Szívesen segítenek a tagok?

– A baba-mama klubba járó anyukák mindig szívesen segítenek, de a börzén megforduló családokra is számíthatunk egy-egy megmozdulásunk során. Ennek kapcsán szeretnék egy kedves történetet megosztani. Egyik anyukánk büszkén mesélte, hogy a napokban a kórház inkubátorába helyezett babát az osztályon pont az ő általa adományozott kis takaróban és kis játékkacsával mutatták be a sajtónak.

Baba Mikulás

Kiss-Görög Ivett indította út­jára a Baba Mikulást is, az ajándékokat mindig korosztálynak megfelelően állítja össze. A napokban ismét felkereste a csapatot a Mikulás, és csupa egészséges dolgokból álló csomagot adott a gyermekeknek.