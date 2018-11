135 éves a Gáspár András iskola, melyre jubileumi programsorozattal emlékeznek. Ennek nyitányaként csütörtökön 135 diák és tanár futotta körbe az iskola épületét.

Fennállásának 135 éves évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Jubileumuk alkalmából a 135-ös szám jegyében született programsorozattal készülnek, melynek nyitó rendezvénye volt csütörtökön a 135 éves tiszteletfutás, ahol az iskola 135 diákja és tanára állt rajthoz, hogy lefussák az iskola körül kijelölt pálya két kilométerét.

A programok sora pályaorientációs nappal folytatódik, ahol a tanulók meghívott cégek képviselőitől kaphatnak információkat az elhelyezkedési lehetőségeikről. Az iskola nemzetközi tehetségpont, ezért kiemelten kezelik a tehetséges diákokat.

A tehetség-műhelyek keretében az iskola jó gyakorlatait mutatja be novembertől februárig. A Gáspár András Akciócsoport az iskola vizuális- és művészeti tehetségműhelye, melynek munkáiból decemberben rendeznek kiállítást.

Januárban az I love Gáspár médiapályázat keretében a diákok pályaműveiken keresztül mutatják be, hogy miért jó az intézményben tanulni. Januárban névadójuk tiszteletére rendeznek történelmi vetélkedőt. Lesznek előadások a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség témájában is. Az öregdiák találkozón az iskola hajdani tanulói mesélnek sikereikről és februárban 24 órás sportrendezvényeket is tartanak.

A programsorozatot március 7-én, gálaműsorral zárják.