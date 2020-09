Tiszakécskén zajlik az országos egyéni horgászbajokság

Az 57. egyéni országos horgász bajnokság döntőjét Tiszakécskén a II-es Holt-Tiszán bonyolítják le szeptember 24. és 27. között.

A Magyar Országos Horgász Szövetség vezetősége próbál az ország minden részében versenyzési lehetőséget biztosítani. Keresik a jó helyeket, a jó versenypályákat, a mostani elődöntő a Kaposvár melletti Deseda víztározónál volt, mondja Filyó Tamás a rendező, Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület elnöke. Az eldöntőbe bárki nevezhetett, aki egy jó kis versenyen részt akart venni. A döntőbe azonban csak negyvenen jutottak be, ők mérettetik meg magukat Tiszakécskén.

A négy napos verseny úgy kezdődött, hogy szerdán kötelező edzés volt, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap pedig zajlott, és zajlik maga a verseny. Csütörtökön reggel a versenyzők kihúzták a helyrácsokat, utána minden nap helysorsolás is történt, hogy a rács szerint ki melyik szektorba fog leülni. Minden hal megfogása beleszámít a mérlegelésbe. A horgászok legfőképpen keszeget, kárászt, illetve pontyot, kisebb szürkeharcsát fogtak, de még süllő is horogra akadt, tette hozzá az elnök.

Minden reggel hét órakor kezdődött a sorsolás, ami után a versenyzők megkapták az aznapi rajtszámát. Nyolc órakor lehetett beülni a rajthelyre, utána limit ellenőrzés következett. Ez azt jelenti, hogy a versenyző maximum tizenkét kiló etető, illetve két liter élőanyagot vihet be a helyére, amiből fél liter lehet etetőszúnyog, illetve egy deci a tűzőszúnyog. Azt mindenki saját maga válogatja ki, hogy milyen etetőanyagot használ. Az ellenőrzés után vihetik be a rajthelyükre, és utána ott készülhetnek fel a versenyre. Kilenc óra ötven perckor lehetett elkezdeni az etetést, tíz órakor pedig elkezdődhetett a verseny, akkor tehették rá a horogra a csalit. Maga a horgászat 14 óráig tartott, előtte öt perccel dudaszó jelezte, hogy hamarosan be kell fejezni a versenyt. Aki akkor még fárasztott halat, az már nem számított bele a versenybe, csak az előtte megfogott halak. Tizennégy órakor hozzákezdtek a mérlegeléshez, ami után összesítették az eredményeket, amit mindenki megnézhetett.

Filyó Tamás hozzáfűzte még, hogy minden versenyzőnek van segítője, akik bekiabálással, mutogatással próbálja segíteni a versenyzőt. Nagy szerepük van, mert ha valamelyik versenyző nem úgy tudja fogni a halat, ahogyan szeretné, a másik szektorban pedig jobban, akkor a segítő, mondjuk úgy, hogy elmegy kémkedni, hogy milyen csalit használ, hogy vezeti az úszót, hogyan és mit etet. Ilyen szempontból a segítő kulcsszerepet játszik.

A mostani döntőben természetesen csupa nagy nevű horgász vesz részt. Ők jelentős szerepet töltenek be a hazai versenyhorgászatban. Csak néhány név közülük: Walter Tamás, Szénási Béla, ifj Szénási Béla, Tímár Gábor, Papp József, Csillag László. Arra kérdésre, hogy min múlik a horgászat Filyó Tamás azt válaszolta, hogy a horgászok szerint kilencven százalék szerencse, tíz százalék pedig tudás kell hozzá. A mi pályánk azonban sajátos, így azt mondanám, hogy ötven százalék a szerencsén és ötven százalék a tudáson múlik.