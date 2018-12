Tiltott a tűzijátékozás még szilveszterkor is Halason

Az idei szilveszteri időszak lesz az első, hogy tiltott lesz a 2. és 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközök használata a lakótelepeken és azok 40 méteres körzetében.

A tiltást szabályozó rendeletről még májusban döntött a helyi képviselő-testület, azt követően, hogy tavaly szilveszter éjszaka fiatalok egy kilőtt rakétával kis híján felgyújtottak egy Bem utcai negyedik emeleti lakást. Az eset komoly felháborodást keltett a városban.

A tűzijáték-rakéta a lakás erkélyére csapódott be a szilveszteri mulatozás idején, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a lövedék nem törte át az erkélyajtó ablakát és nem a nagyszobában landolt. A műanyag redőny tompította a becsapódás erejét, azonban így is több százezer forint kárt okozott a rakéta, amitől megégett a műanyag keretes ajtó is. A rendőrségi eljárást megszüntették, mert nem volt megállapítható a bűncselekmény, valamint az elkövető fiatalokat sem sikerült felkutatni.

A képviselő-testület az eset utáni lakossági felháborodás és aláírásgyűjtést követően szigorította az önkormányzat, a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó rendeletét. E szerint megtiltották a 2. és a 3. osztályba sorolt pirotechnikai eszközök használatát az év bármely szakában a lakótelepeken és azok 40 méteres körzetében. Ezzel azt szeretnék­ elérni, hogy ­véletlen se lőjenek a külön­böző rakétaféleségekkel a magasabb házakra. A határozathoz csatolt melléklet szerint az érintett területek a Kuruc vitézek tere lakótelep, a Kossuth – Vasút – Széchenyi – Állomás utcák által határolt terület, a Schönfeld udvar, a Sárkány – Avar – Kárpát – Bercsényi – Kossuth – Gimnázium utcák által határolt terület, a Kossuth u. 15. számú társasház környezete, a Köztársaság – Kossuth – Jósika utcák – Bethlen Gábor tér és Városháza utca által határolt terület, az Esze Tamás-­lakótelep, valamint a Mártírok útja – Karacs Teréz és Gárdonyi utcák, illetve a Dong-ér menti út által határolt terület. Ha valaki a tiltás ellenére használ pirotechnikai eszközöket, 50 ezer forintos helyszíni vagy akár 100 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthat.

