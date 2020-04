Tiltakozó transzparenseket tettek ki a Centrum áruháznál

Egyelőre két drapériát függesztettek ki a 10 millió fa mozgalom kecskeméti csoportjának tagjai a Centrum áruháznál zajló építkezésen, de szeretnék, ha elborítanák a kerítést az üzenetek, hogy látszódjon: mennyien szeretnének zöldebb környezetet a belvárosban.

Mint arról beszámoltunk, nemrég megkezdődött Kecskeméten a Centrum áruház környékének felújítása. A parkolók és járdák aszfaltburkolatát térkőre cserélik, a régi SZTK sarkánál jelzőlámpa lesz, a Piarista Gimnázium és az SZTK közötti zebrát megszüntetik.

A 10 millió fa mozgalom kecskeméti csoportja attól tart, hogy a munkálatok során nem kap elegendő figyelmet és teret a növényzet. Egyik tagjuk, Mikulás Gábor készített két transzparenst, és szombat délelőtt ki is függesztették ezeket Dudvai Mártával az építkezés kerítésére. „Élhetőbb várost, zöldebb Kecskemétet”, „Ide több fa kell, sövény és zöld fal! Kecskemét büszkesége lehetne a felújított zöld tér” – olvasható a lepedőkön.

Mikulás Gábor elmondta: a jelenlegi tervek szerint a lehetségesnél jóval kevesebb zöldfelülettel újul meg az áruház környéke. Bár lesz zöldítés, kevesebb fát és sövényt terveztek az előírtnál és nem lesz az áruházon zöld fal sem. Pedig a következő évtizedek nyári hőségének, a hősziget-hatásnak a csökkentésére éppen most van a legnagyobb lehetőség. Emellett példa lehetne egy tudatosan „légkondicionált„ utca más kecskeméti helyszínek és hazai városok számára is – véli a zöld ügy érdekében elkötelezett aktivista-szakember, aki szerint most kellene még cselekedni, mert aszfaltozás, térkövezés után a fák utólagos telepítése lehetetlenné válik.

A csoport korábban zöldítési javaslatot adott be a várostervezési osztálynak, mivel azon a lakossági fórumon, melyet Király József önkormányzat képviselő szervezett még januárban, a bemutatott terveken nagyon alacsony volt a zöldfelület aránya. Mikulás Gábor szerint márciusra már jobb lett az arány, de még mindig a lehetőségek alatti.

– Pedig most dől el, hogy mennyire fogunk megsülni Kecskemét belvárosában a klímaváltozás miatt egyre forróbb városközpontban – hangsúlyozta.

Ezért a csoport továbbra is azt javasolja, hogy legyen mindenhol zöldfelület – fa, sövény, zöld fal –, ahol azt a műszaki-technikai, forgalmi lehetőségek lehetővé teszik. A zöldítés legyen kiegészítve a később felújítandó környékbeli területekkel is. Ebben kérik az illetékes szakemberek, képviselők közreműködését, és szeretnének egyeztetni a városvezetéssel is.

Farkas-Barta Kata, a csoport egyik alapítója és koordinátora szerint több helyi áruház parkolója sem felel meg a szabályoknak. Ő a facebook-on egy felhívást is közzétett. Arra buzdít mindenkit, aki zöldebb Kecskemétet szeretne, hogy helyezzen ki egy pozitív üzenetet a két transzparens mellé a kerítésre, és így hívják fel a figyelmet a városlakók igényeire.