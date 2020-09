Tiltakoznak a félegyháziak az adótorony ellen

Nem közeledtek az álláspontok azon a hétfői lakossági fórumon, amelyet a Móra­városban épülő adótorony kapcsán hívtak össze. A környéken lakók a torony építése ellen tiltakoznak, mert féltik az egészségüket. Azt szeretnék, ha a lakóövezettől távolabb épülne meg. A szolgáltató azonban azt állítja, semmilyen káros sugárzástól nem kell tartani.

Egyeztető fórum összehívását kezdeményezték a Móravárosban élők, miután tudomást szereztek arról, hogy a lakóövezetük, illetve az országos és helyi védelem alatt álló területek közvetlen szomszédságában egy harminc méter magas adótornyot épít az egyik közismert szolgáltató, hogy javítsa a lefedettség minőségét. A környéken élők azt sérelmezik, hogy a tervezett beruházásról nem tájékoztatták őket, és hogy senki nem kérte ki a véleményüket, miközben az egészségükről van szó – hangzott el a hétfőn megtartott fórumon. A lakók attól is tartanak, hogy a harmincméteres torony megépítésével ingatlanjaik is elértéktelenednek.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szolgáltató áprilisban kereste fel Endre Jánosnét azzal, hogy szeretnék kibérelni a közeli telkét a torony megépítésére. A kiszemelt terület ugyanis minden szempontból megfelelne a fejlesztésük megvalósításához. Endre Jánosné azonban a saját és a környékbeliek egészségéért aggódva visszautasította az ajánlatot, hiszen semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy a torony milyen egészségkárosító hatással lehet rájuk. Mivel Endre Jánosnéval a szolgáltató nem tudott egyezségre jutni, megkeresték a szomszédos terület csongrádi tulajdonosát, aki azonban bérbe adta földjét az adótorony megépítéséhez.

A környékbeliek aláírásgyűjtéssel is tiltakoztak a torony építése ellen.

A hétfői lakossági fórumon részt vett Szabó Tivadar, a szolgáltató képviselője is, aki elmondta, hogy az országban számos hasonló tornyot építenek, a félegyházi egy mobiltelefon-átjátszó állomás lesz, amely a szolgáltatás minőségét hivatott javítani, és semmilyen káros sugárzástól nem kell tartani. Ugyanakkor azt is hozzátette: a tornyot nem tudják messzebb megépíteni, mert akkor romlik a lefedettség, ami viszont az előfizetőiknek jelent bosszúságot. Szabó Tivadar azt is hozzátette, legtöbbször emeletes házak tetejére helyezik el ezeket az adóvevőket, de a Móravárosban sehol nem fogadták be a készüléket, ezért kényszerülnek a külterületi torony megépítésére.

A fórumon dr. Faragó Zsolt jegyző elmondta, nem a polgármesteri hivatal, hanem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a kormányhivatal dönt az ügyben. Mindazonáltal azt is hangsúlyozta, hogy a torony megépítése nem ütközik a helyi építésügyi szabályzattal.

A jelenlévők többségét nem sikerült meggyőzni arról, hogy az adótorony az egészségre ártalmatlan, ezért továbbra is minden lehetséges fórumon tiltakoznak annak megvalósítása ellen és folytatják az aláírásgyűjtést is.