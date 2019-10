Tibeti hangtálakkal segítik a felkészülést a szülésre

A tibeti hangtálak hangja és rezgése szerelem volt első hallásra Nagyné Szappanos Rékának. Azóta eltelt kilenc év, és ezt a nem mindennapi kapcsolatot, az azóta elsajátított tudást a gyógyításban kamatoztatja. Évek óta tapasztalja a hangterápia kismamákra, kisgyermekekre és felnőttekre gyakorolt jótékony hatását.

– Baba-mama rendezvényeken is lehet már találkozni az évezredes hagyományokkal bíró hangtálakkal. Miben rejlik a hangterápia jótékony hatása? – kérdeztük a Kerekegyházán élő Nagyné Szappanos Réka hangtál-terapeutát.

– A hangtálak három síkon hatnak az emberre. Először is a fizikai test a hangokat és a rezgéseket érzékeli. Másodsorban a rezgés a testünkben található vízen keresztül hat sejtszinten, a sejtmembránt megmozgatva az egész szervezetben nagyon erőteljes hatásokat indít el. Ezáltal képes feloldani a fizikai blokkokat. Harmadsorban a tálak hangja megérinti a legbensőbb énünket, harmóniát teremt lelkünkben és testünkben.

– Milyen problémákra vagy betegségekre lehet gyógyír?

– Nagyon fontos, hogy beindítja a test öngyógyító folyamatait, emellett energetizál, feltölt, harmonizál és kiegyensúlyoz. Megteremti a tökéletes harmónia állapotát. Ajánlott stresszoldásra, migrénre, depresszióra, izomfájdalmakra, gyulladásokra, emésztési gondokra, nőgyógyászati problémákra és még hosszasan sorolhatnánk.

– Hogyan zajlik egy kezelés?

– A vendég kényelmesen elhelyezkedik a matracon, a test körül elhelyezem a tibeti hangtálakat, illetve a test bizonyos pontjain. A kezelés időtartama egy óra, ami alatt a 18 darab, más-más méretű tálat különböző ütőkkel lágyan megütöm, így hozva rezgésbe. A hangtálakból előhívott rezgések végigáramlanak az egész testben, eljutva minden sejthez.

– Ön érzékeli, ha a vendégnek problémája van?

– Igen. Ha a test blokkmentes, akkor a hangrezgések könnyedén áthaladnak. A hangtálak hangjai visszajelzést adnak számomra a vendég állapotáról. Így mindig azok tükrében teszem egyedivé, személyessé a kezelést.

– Mit érez a vendég a terápia alatt?

– A rezgéseket azonnal érzékeli, és a folyamatos hang és rezgésáramlás hatására kényelmesen ellazul. Sokszor eljut az alvás és az ébrenlét közötti állapotba. A csoportos hangfürdők alkalmával is gyakran elalszanak az emberek, sokszor a csoport fele.

– Egy kismama számára miért előnyös?

– Segít oldani a szorongást, félelmeket, általa a kismama harmonikusabban tudja megélni a várandósságot, jobban rá tud hangolódni a babára. Nagyon fontosnak tartom, hogy segít a fokozottan terhelt testrészeknek az ellazításában, a pihenésben, valamint segíti a szülés és születés élményére való felkészülést. Az azonban nagyon fontos, hogy csak a várandósság 12 hete után ajánlott.

– A baba érez mindebből valamit?

– Igen, hiszen a magzatvíz is vezeti a rezgéseket és a hangokat. Nemegyszer megtapasztaltam, hogy a kis pocaklakó, amikor megszületik, később nálam felismeri a hangtálak rezgését, és látszik rajta, hogy jó érzés számára.

– Ezek szerint a gyermekek is szeretik?

– Egészen pici kortól kezdve. Már az ölben ülő gyerekek is teljesen ellazulnak közben vagy elalszanak. Óvodákba és iskolákba is járok hangtálaimmal, ahol ötvözöm a terápiát például gyermekjógával. Mindezt persze játékosan. Megfigyelhető azonban, hogy a nagyon zizegős gyerekek lenyugszanak tőle, míg a nagyon félősek kinyílnak általa.

– Egészségügyi szempontból miben segít a gyerekeknek?

– Azért kezdtem el a gyerekekkel kiemelten foglalkozni, mert nagyon nagy szükség van rá. Kell az idegrendszeri fejlődésükhöz és a mozgásfejlődésükhöz, mivel előfordul gyakran, hogy pici kortól kezdve valami nem akkor és nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Gondolok itt az alapmozgásokra, kúszás, mászás, járás. Ha például felcserélte a sorrendet a gyermek, vagy kihagyott valamit, vagy éppen túl hamar elindult, akkor az kihatással van a későbbiekben az írásra, olvasásra, így az egész életére. A rendszer már a születéskor is borulhat, és sajnos gyakran borul is egy császármetszés miatt. Gyermekkorban azonban még rendbe lehet tenni a problémákat, sokkal könnyebben, mint később, megelőzve a későbbi nagyobb gondokat.

– Hogyan fejleszti a gyerekeket?

– A kicsik nyitottak a hangokra, a rezgésekre, ezek komplexen fejlesztik a készségeiket. Segíti a motorikus fejlődésüket, a mozgáskoordinációt, a beszéd-, írás- és olvasási készséget, elősegíti az összpontosítást, valamint jó hatással van a túlmozgásos gyerekekre is.

– Milyenek a visszajelzések?

– Munkámat alátámasztja, hogy az általam ismert védőnők és szülők is pozitív visszajelzésekkel vannak, és mindig szívből ajánlják másoknak.

– Az alapszakmáját tekintve volt valami köze az energetikához, az ezotériához?

– Pénzügyi területen dolgoztam eredetileg. Ez a vonal viszont annyira érdekelt, illetve az, hogy gyerekekkel még mélyebben és komplexebben tudjak foglalkozni, hogy időközben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Később mindezt több olyan módszerrel egészítettem ki, mely a kicsik számára is közel hozza a hangterápiás és önismereti-­relaxációs technikák élményét. Legutóbb épp gyermekjóga-oktató lettem. Semmihez sem hasonlítható az a gyermeki tiszta öröm, amit a szemükben látok, amikor egy hangtál megszólal a kezükben.

– Azoknak is segíthet, akiknél nem jön össze a baba?

– Tudok olyan eseteket, amikor igen. Személy szerint nekem is sokat segítettek a hangtálak a babára hangolódásban, lelkileg és fizikálisan is. Így ma két kisgyermek – Nimród és Lelle – boldog édesanyja vagyok.

– Ezek szerint saját családjában is alkalmazza?

– Természetesen. Gyermekeim is imádják, Nimród kisfiam amint mászni tudott, már be is mászott a tálak közé és ütögette azokat.

– Mikor került kapcsolatba a hangtálakkal?

– Gyerekkorom óta foglalkoztatnak a gyógyítással, természetgyógyászattal, energetikával kapcsolatos dolgok. Tizennégy éves voltam, mikor egy természetgyógyász­nál jártam és megoldást kaptam akkori egészségügyi problémámra. Már akkor közöltem édesanyámmal, hogy én azt szeretném tenni, amit ő, ha felnőtt leszek. Valahonnan innen indult az utam. Később több tanfolyamot is elvégeztem, ami a természetgyógyászat és energetika témaköréhez tartozik. 2010 őszén egy családias baráti táltosdobos rendezvényen találkoztam először a hangtálakkal. Szerelem volt első hallásra. Azonnal éreztem, hogy rabul ejtett a csodálatos hang és rezgés. A szívem mélyén már tudtam, hogy ez az, ezt szeretném én is csinálni.