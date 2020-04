Tesztelik a kecskeméti idősotthonok dolgozóit

Pénteken végzik el a koronavírus-tesztet a kecskeméti önkormányzati fenntartású idősotthonok dolgozóinál. A fenntartó ESZII vezetője elmondta: egyetlen lakójuk és munkatársuk sem mutat tüneteket, ez most egy biztonsági intézkedés.

A Margaréta Otthon hátsó bejáratánál állt meg péntek reggel a szűrőbusz. Ebben végzik el egyesével az önkormányzat fenntartásában működő Margaréta Otthon, a Hetényi Idősek Otthona és a Nyíri úti Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza összesen közel 120 dolgozójának koronavírus tesztjét az önkormányzat finanszírozásából. A szakmai ajánlások alapján a PCR-teszt mellett döntöttek, ehhez az orrgaratból vesznek váladék-mintát. Egy teszt körülbelül három percet vesz igénybe, tehát késő délutánig is eltart, mire mindenki sorra kerül.

– Jelenleg sem a lakók, sem a dolgozónk között nincs olyan személy, akinél bármilyen, a vírus által okozott jellemző tünet jelentkezne. Így ez most egy biztonsági tesztelés, de természetesen szükség esetén a lakók között is elvégezzük – mondta el a helyszínen dr. Pataki Mariann, a fenntartó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetője. A pénteki tesztelés eredményei egy-két napon belül, azaz hétvégére lesznek meg.

Pataki Mariann hangsúlyozta, hogy a lakókat látogatási és kijárási tilalommal is védik, előbbit március 8-án, utóbbit március 19-én vezették be. A dolgozókat folyamatosan ellenőrzik és ha a legapróbb tünetet észreveszik magukon, akkor otthon maradnak, telefonon jeleznek. Fokozott figyelmet fordítanak a felületek fertőtlenítésére, a forgalmasabb helyiségekben folyamatos a levegő fertőtlenítése is. Az otthonok védőfelszereléssel és fertőtlenítőszerrel is jól el vannak látva.

Rendezvényeket természetesen nem tartanak és az étkeztetés rendje is változott: csak ketten ülnek egy asztalnál és az idősek nem állnak sorba, hanem felszolgálják számukra az ételt, hogy ezáltal is biztosítani tudják a megfelelő távolság tartását.

Betegszobákat is kijelöltek, a kórházból visszatérő idősek két hétig itt vannak elkülönítve. Jelenleg hárman vannak ilyen helyiségekben, őket úgy tekintik, mintha fertőzöttek lennének, a gondozók is teljes védőfelszerelésben mennek be hozzájuk (kórházba nem koronavírus-gyanúval, hanem egyéb okokból – például műtét, sürgős beavatkozás – miatt kerültek be).

– Nagyon nehéz ez a helyzet mindenkinek, lakóink egy hónapja nem találkozhatnak hozzátartozóikkal, bent is teljesen le kellett csökkenteni a személyes kontaktusokat. Arra külön figyelünk, hogy jó időjárás esetén minél több időt tudjanak időseink a belső zárt udvarban eltölteni, gondozóink segítik őket a mozgásban – mondta el az ESZII vezetője. Hangsúlyozta: a lakók fegyelmezettek, sokan viselnek maszkot, és kérdéseikből érezhető, hogy van bennük aggodalom. Az otthonok munkatársai ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tájékoztatásukra és sokat beszélgetnek is velük.