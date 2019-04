Tésztamajálist tartottak Izsákon

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az Izsáki Tészta Majálist a Vino Étterem kertjében szombaton.

Prikkel László főrendező elmondta, hogy 17 étellel neveztek a csapatok. Három kategóriában értékelt a zsűri. A hagyományos magyar ételek között vannak például a derelye, a slambuc vagy a tarhonyák. A tészták közé sorolták az olasz tésztákat, a tájjellegű ételeket, az édes tészták között a kalácsok, palacsinták, egyéb sütemények vannak. A pontozás szempontjai közé tartozik az íz mellett a tálalás esztétikája. A döntnökök körbejárták a főzőket, és azt is megtekintették, hogy a főzőhelyeket ki és hogyan díszítette fel. A rendezvényen az izsákiak mellett ágasegyháziak, egy húsztagú német csoport, és egy olasz csapat is részt vett. Itáliából két család is érkezett. A tészta alapanyagot a helyi tésztagyár biztosította.