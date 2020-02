Terápiás kertet álmodtak a kecskeméti kórházba

Gyaloglóösvény, sövénylabirintus, pergola, virágok, térvilágítás, tornaeszközök – hangulatos terápiás kert tervével jutott döntőbe a megyei kórház ötfős csapata a Richter Anna Díj pályázatán. Most szavazatokkal bárki segíthet, hogy megvalósuljon az álmuk, mellyel a betegek és a kórházi dolgozók is csak nyernek.

A Richter Gedeon Nyrt. ősszel újra kiírta a Richter Anna Díj pályázati felhívását. Ezen olyan újszerű, megvalósítható projektterveket vártak a pályázóktól, amelyek az oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyi ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá a színvonal emeléséhez. Fontos szempont az is, hogy az ötlet az oktatásban, egészségügyben dolgozók mindennapjait megkönnyítsék.

A versenyben legfeljebb öt főből álló csapatok indulhattak, női kapitány vezetésével. A négy kategóriában három-három, azaz összesen tizenkét pályázat jutott a döntőbe. Kategóriánként egy győztest a zsűri választ ki, a Richter Anna Díj további egy nyertes projektjét pedig nagyközönség a február 10-én indult és március 8-ig tartó internetes szavazáson. Minden nyertes pályázat egyenként 4 millió forint díjazásban részesül. A zsűri tagjai: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője, Szily Nóra újságíró, pszichológus, Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas énekesnő, Kertész Éva, a 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője és dr. Barna István belgyógyász főorvos, klinikai docens, a MÁESZ (Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogram) szakmai bizottságának elnöke.

A döntőbe bejutott a kecskeméti megyei kórházból a dr. Molnár Mária, az Onkoradiológia Központ pszichiáter főorvosa, pszicho-onkológus vezette csapat is (további tagjai Gyapjas Tünde pszichológus, Lantos Lenke ápoló, Leskowsky Laura gazdasági osztályvezető helyettes és Nagyné Szigeti Dóra PR-menedzser). Ők egy terápiás kert megvalósítására nyújtottak be pályázatot, melynek fő elemei a végtelen jelet ábrázoló gyalogló-ösvény, egy sövényből készült labirintus és felnőtt kültéri tornaeszközök lennének. A pergolás kertet a kórház új szárnya melletti 3000 négyzetméteres füves területen alakítanák ki, és terveik szerint térvilágítás, virágok, kerti padok tennék hangulatossá. A padok mellett táblákat helyeznének el, a lelket feltöltő idézetekkel vagy néhány jótanáccsal segítve a betegek gyógyulását. A kert egyik részében pedig fák-és virágok ültetésére is lehetőséget biztosítanának.

– A természetes környezet kialakításának a célja, hogy a hosszan kórházban fekvő betegeinknek feltöltődést nyújtson, lehetőséget teremtsen a hozzátartozókkal való félrevonulásra. Emellett a dolgozók számára is felüdülést jelentene, ha egy kis szünetet tartanának a folyamatos megterhelő munka közben, vagy letennék a munkaidő alatt szerzett nehézségeket, mielőtt hazamennek családjukhoz. A fák, növények között végzett séta gyógyító hatását számos tanulmány igazolta, így a megálmodott kert a gyógyulás folyamatához is lényegesen hozzájárulhatna – írja pályázatában a kecskeméti csapat.