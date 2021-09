Tényleg megcsinálták: a lakók szervezték meg az útépítést

Szerda délelőtt kezdték el katonatelepi Orchidea utcában a mart aszfalt szétterítését és hengerlését. Az útépítést a lakók kezdeményezték, az önkormányzati képviselő is segített nekik, a helyi építkezési vállalkozó pedig vállalta, hogy önköltségen dolgozik. Így házanként 180 ezer forintból lesz jó minőségű úttest.

Mint arról korábban beszámoltunk, alaposan megváltozott az elmúlt években Katonatelep északkeleti része: a Magnólia, Kökörcsin és Orchidea utcák folytatásában egymás után épülnek a családi házak. Mindez igen nagy forgalmat generál, és a földes utaknak ez nyilván nem tesz jót. Az Orchidea korábban zsákutca volt, az építkezések miatt nyitották meg. Míg eddig csak a lakók, mintegy húsz család használta a földutat, ez a szám most megsokszorozódott, és az új lakók mellett még rendszeresen előttük közlekednek a kivitelezők járművei, teherautói is, noha ki van téve egy súlykorlátozó tiltótábla.

Az Orchidea utca lakói már régóta szeretnének szilárd burkolatú utat.

Korábban úgy volt, hogy lakossági önerős konstrukció keretében valósulhat meg a fejlesztés, de ma már ez hétszámjegyű összeg lenne ingatlanonként.

A lakók Ballai József vezetésével viszont folyamatosan keresték a lehetőségeket, miként lehetne az út állapotán úgy javítani, hogy az ne rójon vállalhatatlan terhet rájuk.

Végül megtalálták a megoldást: dr. Fekete Gábor, Katonatelep önkormányzati képviselőjének közvetítése révén kiderült, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a készleteiből térítésmentesen biztosítani tud a darált betont, erre pedig mart aszfaltot terítenek. Ahhoz, hogy minden részlet a helyére kerüljön és a költségek tényleg kezelhetőek legyenek, az is kellett, hogy a lakók Farkas János helyi vállalkozótól rendkívül kedvező árajánlatot kapjanak az útalap kiásására, valamint a mart aszfalt leszállítására és szétterítésére.

Mindent egybevéve a körülbelül 270 méteres, 4,5 méter széles út összesen 3,6 millió forintba kerül a konstrukció révén, ez a húsz ingatlanra számolva 180 ezer forintos önerőt jelent a családoknak. Ezt minden lakó elfogadta, és be is fizette az összeget.

A szervezésben nagy szerepe volt Sági Károlynak is, aki összegyűjtötte a hozzájárulásokat. Ugyan volt némi vita a műszaki kialakítást illetően, legyen-e vagy sem útszegély, de az nagyon megdrágította volna az utat, így végül elvetették.

Az útépítés most érkezett el a finiséhez, szerda délelőtt érkezett meg a mart aszfalt és kezdték el szétteríteni majd hengerelni. Két forgókotró, egy homlokrakodó és egy 3, valamint egy 10 tonnás úthenger dolgozott az Orchidea utcában. A kisebbik úthengert Ballai József vezette.

– Szívemen viselem Katonatelep sorsát, helyi lakos vagyok, ide jártam suliba, itt építettem az első házamat és most itt lakok. Úgy éreztem, közügy, hogy hozzájáruljak a falu fejlődéséhez

– mondta Farkas János, aki úgy vállalta el a munkát, hogy anyagi haszna nem származik belőle. Azt is hozzátette: jó minőségű mart aszfalttal dolgoznak, így remélhetőleg hosszú távon tartós lesz a burkolat. Most még abban kell bizakodni, hogy az elkövetkező napokban meleg legyen, ugyanis az kell a mart aszfalt megolvadásához és jó tömörödéséhez.

– Eddigi képviselői munkámból erre az útépítésre vagyok a legbüszkébb, ez a kedvencem, több szempontból is. Itt ténylegesen összefogtak az utca lakói, ami szerintem példaértékű, másrészt a város is odatette magát, a megígért anyagot, munkaerőt biztosította. A lakókra és a városra is csak olyan költséget rótt az egész, amit a jobb út reményében szívesen vállaltak. A projekt kidolgozásában, koordinálásában is aktívan tudtam segíteni a közösséget.

Szeretném, hogy legyen folytatás más utcákban is, ehhez természetesen az kell, hogy a lakók ott is összeálljanak a közös cél érdekében, és a városnak is legyen rá kapacitása, de azon vagyok, hogy jövő nyáron máshol is épülhessen hasonló konstrukcióban szilárd burkolatú út

– jelentette ki a munkálatokat szintén a helyszínen megtekintő dr. Fekete Gábor képviselő.

Ballai József hangsúlyozta: az Orchidea utcában „nem a világ legjobb útja épül”, de az eddig földúthoz képest hatalmas fejlődést jelent majd. Árkokat is fognak ásni, ez az elkövetkező hetek feladata lesz.