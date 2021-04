Telt házzal nyitottak a kecskeméti teraszok

Méteres sörökkel, koktéldzsungellel és élő DJ-vel is várták a kikapcsolódásra szomjazókat a kecskeméti vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei szombaton.

Ezt ne hagyja ki! Az oltások elleni elbizonytalanító kampány a címlapokon is zajlik

3,5 millió beoltott után szombaton országszerte megnyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei. A jó időnek hála már délelőtt zsúfolásig teltek Kecskeméten a kávézók, fagyizók külterei, de estére sem csillapodott a kikapcsolódási kedv, sőt! A belváros közkedvelt vendéglátóhelyeinek minden szeglete megtelt és úgy tűnt, hogy az elmúlt egy év félelmeinek nyoma sem maradt.

– Ez a forgalom teljesen megfelel egy olyan szombat estének, amilyenekkel a járvány kitörése előtt üzemeltünk – ismertette a helyzetet Kovács Balázs, a BistroMokambo Étterem és Rendezvényház tulajdonosa. – Nagyon készültünk a nyitásra és hálásak vagyunk a vendégeinknek, hogy rögtön az első nap ilyen sokan bennünket választottak. Természetesen kiemelten figyelünk arra, hogy minden biztonsági előírást betartva, önfeledten tudjanak kikapcsolódni nálunk. A belső terekben kötelező a maszkviselés. Mivel az éttermi részünk elvitelre eddig is üzemelt, így a felfestett várakozási pontok most a pultnál való sorbanálláskor is kiválóan használhatóak a megfelelő távolság megtartásához.

Az elsősorban gourme hamburgerei miatt közkedvelt Vágódeszka terasza is teljesen megtelt. Látszott, hogy itt is gőzerővel készültek a nyitásra, hiszen a pótasztalok mellett saját Dj-vel is gondoskodtak vendégek szórakoztatásáról, aki vidám Bossa Funk Break zenét játszott a finom falatokra és éjszakai életre éhező közönségnek.

Kecskemét „Sohojában”, a Kéttemplom közben is felpezsdült a hangulat. Nem is nagyon lehetett megállapítani az egymást érő vendéglátóhelyek teraszainak határát mindenki kihasználta a maximális férőhelyet. Csak az alkoholos italok típusából lehetett következtetni arra, hogy ki-melyik hely vendége lehet, az azonban egyértelműen látszott, hogy a jelenlévőknek ez a nyitás most felért bármilyen gyógyszerrel.