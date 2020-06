Teljeskörűen felújították az apostagi művelődési házat

Jelentős felújításokon esett át a település művelődési háza. A néhány évvel ezelőtti homlokzat rekonstrukciója után az épület belső terei is megszépültek.

– Az első ütem Magyar Falu Programban, a település Közösségi terek felújítása címen elnyert pályázatából valósult meg, amelynek összege 15 millió forint volt. Ebből kicserélték a nyílászárókat, figyelve arra, hogy az új ablakok megfeleljenek a Településképi Arculati Kézikönyv előírásainak. Így az új műanyag nyílászárók belül fehér színt kaptak, míg kívülről barna fa mintázatúak. Az egész épületben kicserélték az elavult fűtésrendszert új radiátorokra és kondenzációs gázkazánra, valamint kifestették a belső tereket – tájékoztatta lapunkat Zakar Zoltán polgármester.

A színpad felújítását az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) elnyert kétmillió forintból végezték el. Az aljzatot felszedték, újrabetonozták és korszerű burkolattal fedték le. Új színpadi függönyt is vásároltak, amelyet egy szintén új, elektromos színpadi behúzóval lehet működtetni. Ezenkívül saját erőből a nagyterem ablakaira új függönyöket is vásároltak. A Magyar Falu Program pályázatában lehetőségünk volt egy 288 négyzetméteres rendezvénysátor megvásárlására is, amely 9-szer 8 méteres elemekből áll. Ez jó szolgálatot fog nyújtani a jövőben nyári vagy őszi szabadtéri rendezvényeknél, de alkalmas lesz akár a szüreti bál lebonyolítására is.

– Ami még várat magára, az a művelődési ház vizesblokkjának a felújítása, amely azért is fontos, mert egyre nagyobb az igény településünkön a rendezvényekre. Szerencsére több helyszín is rendelkezésünkre áll, ahol más és más jellegű programokat tudunk megtartani. Ezek a színterek, a közösségi ház, a faluház és a művelődési ház. A közösségi házunkban működik a jól felszerelt könyvtárunk, a faluházunk, az egykori zsinagóga, amely előadások, zenei programok megrendezésére kiválóan alkalmas, és amelynek a nagyszabású felújítása jelenleg is folyik, és június közepén fejeződik be. Végül most már művelődési házunk is megszépülten várja településünk lakóit – összegezte Zakar Zoltán.