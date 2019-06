Teljesen újjávarázsolják a Kossuth teret

Javában tartanak a Kossuth Lajos tér felújítási munkálatai Izsákon. Mondok József, Izsák polgármestere elmondta, hogy a Zöld Város Program keretében, 75 millió forint támogatásból megújuló főtér a vele szemben lévő tér tükörképe lesz. A téren a világítási rendszert fejlesztik és a vízelvezetést is korszerűsítik, ároklefedést kap a rendszer. A munkálatok első szakaszában az igen idős, 80–90 éves faállományt eltávolították – melyre már a szakemberek szerint is nagy szükség volt – és az Alföld flórájába illeszkedő új fákat, valamint nemes növényfajtákat ültetnek helyükre.

A korábbi években már részben renoválták a téren álló szobrokat, de a felújítás során minden darabot restaurálnak és szintén szeptemberben egy új, 1956-os gránit emlékművet is lelepleznek majd, melyet egy tavaly elnyert pályázat keretében építenek meg hatmillió forintból. A meglévő három emlékművel együtt a tér immár egy szoborpark arculatát is magára ölti a ligetben. Az újjáépítés során a város parkolóhelyeinek száma is bővül, hiszen 16 egyedi kocsiállást is kialakítanak a tér mentén. Az újjávarázsolt teret szeptember végén tervezi átadni a városvezetés.

Ugyancsak a Zöld Város Program keretében, de külön projekt égisze alatt épül fel a Katona József utcai piaccsarnok is, melynek ünnepélyes alapkőletételét június 18-án tartották. A térségben páratlan komplexum a helyi és környékbeli termelők számára nyújt majd méltó körülményeket terményeik értékesítéshez. Az új csarnok átadásának tervezett dátuma ez év december 10-e, melyet ugyanazon napon a város első kolbászfesztivál­jával avatnak fel.