Teljesen megújult a kisszállási óvoda épülete

Nyolcvanmillió forintból korszerűsítették és bővítették a kisszállási óvodát. Az egykori kaszárnyaépület a tetőszerkezet kivételével teljesen megújult, az intézmény a fejlesztésnek köszönhetően egy minibölcsődei csoporttal is bővült.

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban pályázott eredményesen és nyert nyolcvanmillió forintot a beruházásra. A munkálatok során lebontották az óvoda régi bejárati előterét és egy új, fedett terasz épült, amely lépcsőn és egy akadálymentes rámpán közelíthető meg. Innen nyílik az új, több funkciót ellátó aula.

A felújítás során négy csoportszobát alakítottak ki a hozzájuk szükséges megfelelő számú toalettel és kézmosóval, valamint egy akadálymentes wc-vel. Az épület egy másik szárnyában is kialakítottak egy vizesblokkot egy akadálymentes wc-vel, kézmosóval, továbbá ide tusolótálca és egy pelenkázó is került.

A felújítás után egy hétfős minibölcsődei csoport is várja a három év alatti kisgyerekeket. Számukra egy elkülönített játszórészt alakítottak ki babakocsi-tárolóval és fedett kerti pihenővel.

A felújítás során az új épületszárny homlokzata hőszigetelést kapott, a födémet a teljes felületen hőszigetelték, és az összes nyílászárót újracserélték, a fűtést korszerűsítették. Az intézmény belső udvarát is teljesen felújították, térburkolatot kapott és egy faszerkezetű kerti pihenőt építettek. Összesen 1,3 millió forint értékben új eszközöket is vásároltak, pelenkázót, fektetőágyakat, asztalokat és székeket, valamint új játékokat is.