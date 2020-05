Teljesen megújul a halasi óvoda

A veszélyhelyzetben sem álltak le a halasi önkormányzati intézmények energetikai felújításai.

Jelenleg a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron utcai tagintézményében folynak a felújítások, és idén még több önkormányzati épület is megújul – közölte Fülöp Róbert polgármester. Az óvodába járó gyermekeket kétfelé osztották, a kicsik a Magyar utcai és az Ady Endre utcai tagóvodába járnak a felújítási munkálatok ideje alatt.

Fülöp Róbert tájékoztatása szerint az energetikai beruházás keretében az óvoda épületét hőszigetelik, újakra cserélik az összes külső ablakot és ajtót, valamint kiépítenek egy napelemes rendszert is. A felújítás során akadálymentes járdát és feljárót is építenek, valamint korszerűsítik a mosdókat, és egy akadálymentes mosdót is kialakítanak. A beruházás költsége valamivel több mint negyvenmillió forint – közölte a polgármester, aki tájékoztatott arról is, hogy még az idén összesen kilenc önkormányzati épületen valósul meg hasonló beruházás, amelynek köszönhetően csökkennek majd a fenntartási költségek.