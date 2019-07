Teljes hosszában felújítják a szanki főutcát

Megkezdődött a község főutcájának felújítása. A Béke utca teljes hosszában új burkolat kerül az útra és a munkálatok idejére 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be az útszakaszon, amit csak egy sávban lehet használni ezekben a napokban. A munkákkal várhatóan jövő hét közepére végeznek, ezért a községvezetés a lakosság türelmét kérte.

Mint azt megtudtuk: a kikátyúzott utat egy emulziós réteggel légmentesen lezárják, hogy a csapadék – például a hó vagy a jég –, ne kezdhesse ki újra a felületet. A közútkezelő szakemberei a védőréteg lefektetését követően zúzott kővel terítik az utat, amit hengerelnek is. Az útfelújítási technológia révén akár egy évtizedre is megelőzhető az állagromlás az útszakaszon.

A sebességkorlátozás a munkagépek levonulása után is érvényben marad még néhány hétig a Béke utcában. Az esetleges kőfelverődések elkerülése miatt is érdemes betartani az ideiglenes közlekedési szabályt, aminek bevezetését azzal is indokolják, hogy az útfelület így egyenletesebb maradhat.