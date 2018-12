Téli esküvőre készítettek dekorációkat a versenyen

A Kocsis középiskola virágkötő diáklányai újra megmutatták a szakmának, számolni kell velük. A közelmúltban két rangos megmérettetésen is kiváló eredményeket értek el.

A lányokban közös, hogy Kürtösi Zsoltné Zsuzsa virágkötő-mestertanár készítette fel őket a versenyekre. Kürtösiné négy évtizeden át tanította a Kocsis középiskola virágkötődiákjait. Ez idő alatt tanulók sokasága bizonyította tehetségét országos versenyeken.

A múlt idő nem tévedés. A tanárnő 40 évnyi tanítás után kérte a nyugdíjazását, a napokban kezdte meg felmentési idejét. Nagyon kötődik az iskolához, hiszen egykoron ő is az ódon falak között tanult. Nem mond azonban végleg búcsút az intézménynek, nem engedi el teljesen a tanítványai kezét. A következő hónapokban is figyelemmel kíséri munkájukat, hiszen tavasszal újabb versenyek, kihívások várnak rájuk. S ha szükség lesz szakmai munkájára, a jövőben is számíthatnak rá.

A közelgő ünnepekhez kapcsolódóan két jelentős diáksikerről adhatott számot a tanárnő. Piliscsabán az országos adventi virágkötészeti versenyen a Kocsis középiskola 9. évfolyamos virágkötő- és virágkereskedő-tanulói – Miskolczi Brigitta, Lőrincz Bettina és Zsíros Kitti – eredményesen szerepeltek. Brigitta második helyezést ért el.

– A verseny során a lányok vegyes technikával, nagyon arányosan és technikailag tisztán dolgoztak. Különböző színű, harmonikus, különlegesen szép koszorúkat készítettek – hangsúlyozta a tanárnő. – A tanulók első versenyükön bizonyíthattak. Nagyon jól érezték magukat, élményekkel gazdagodtak és a versenyszellemet is megtapasztalhatták. Ezek az élmények, a szakmai tapasztalatok bővítik tudásukat, és sokkal magabiztosabban folytathatják tanulmányaikat – tette hozzá Kürtösiné.

A második helyezést elért Miskolczi Brigitta megjegyezte, nagyon izgult a versenyen, de nagyszerű érzés volt számára, hogy szabadjára engedhette fantáziáját, képzelőerejét.

Kecelen az országos virágkötészeti versenyen újabb Kocsis-sikerek születtek. A 10. évfolyamról Lajos Viktória, Bódog Réka és Erdősi Hajnalka alkotta a Kocsis csapatát. A szoros versenyen a lányok csapatban második helyezést, Viktória egyéniben szintén második helyezést ért el. A verseny felkészítésében Kürtösi Zsoltné mestertanár mellett Szarka Erika szakoktató vett részt.

Viki menyasszonyi gömböt alkotott

A verseny során a lányoknak egy téli esküvőre kellett menyasszonyi csokrot vagy díszt kötnie, asztaldíszt és térdekorációt készítenie. A tanulók fantáziája bátran szárnyalt. Hajnalka például egy kézmelegítő muffból alkotta meg a virágcsokrot. Réka a Jégvarázs mese ihletésére jégvirág motívumot alkalmazott a munkáinál, míg Viki menyasszonyi gömböt alkotott.

