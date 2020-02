Télen csak a nagyon szükséges helyeken javítják a kátyúkat

Hiába volt eddig viszonylag enyhe a tél, azért szépen megpöttyözte lyukakkal az utakat Kecskeméten is. Ezekben a hetekben csak hideg aszfalttal és egy most vásárolt, gázpalackról működő infraeszközzel tudják javítani a kátyúkat.

Az idei költségvetésben egy 777 millió forintos összeg szerepel az utak, járdák, kerékpárutak fenntartására, üzemeltetésére, ebből az előirányzatból fedezik a szilárd burkolatú utak kátyúzását is, amely a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyik alapfeladata.

Tavasszal, nyáron és ősszel a lyukak eltüntetése meleg aszfalt felhasználásával történik, de a cég üzemeltet egy úgynevezett sekélykátyúzó gépet is, amellyel a kisebb, sekélyebb gödröket tömik be, szintén a legmelegebb évszakban.

– A téli időszakban, no­vember 1-jétől április 1-jéig a földgázüzemű aszfaltkeverők nem üzemelnek – fűtési időszakban a gáz vásárlása csak jelentős többletköltség mellett lehetséges az üzemek számára –, ezért más technológiát kell alkalmazni a kátyúk javítására – nyilatkozta lapunknak Boros Gábor, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője.

Az egyik ismert alternatíva a hideg aszfalt alkalmazása, amely nyomás hatására szilárdul, ezzel plusz 4–5 Celsius-­fokig, száraz időszakban tudnak dolgozni.

– A másik módszer, amelynek eszközeit decemberben tudtuk megvásárolni, az úgynevezett Infraset technológia. Ebben az esetben a kátyút és közvetlen környezetét egy gázpalackról működő infraeszközzel olvadáspontig hevítjük, majd a hiányt mart aszfalttal pótoljuk. Az így elegyengetett pótlást újramelegítjük és tömörítjük – részletezte az ügyvezető.

Tavaly a kft. több mint 17 ezer négyzetméteren végzett útburkolat-javítást Kecskemét útjain. Boros Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kátyúzás fő időszaka a tavasz és a nyár, amikor a meleg aszfalt rendelkezésre áll, mert ez a technológia a leghatékonyabb és leginkább időtálló.

– Télen csak a legszükségesebb esetekben végzünk javításokat az említett módszerekkel, azon úthibáknál, amelyek közvetlenül a járművek nyomvonalába esnek és balesetveszélyesek. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy a kisebb, félreeső helyen lévő, sekély kátyúk esetében legyenek türelemmel, a tavasz és a nyár folyamán ezek az úthibák is javítva lesznek – tette hozzá a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője.