Telefonos applikációk is segítik a tanórákat

Sok tanár kihívásként tekint arra, hogy izgalmasabbá, érdekesebbé és interaktívabbá tegye a tanórákat. A Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának kilenc pedagógusa ennek érdekében nemzetközi tanártovábbképzéseken is részt vett a nyáron. Az ott tanult módszereket, ötleteket már alkalmazzák is az órákon.

– Nyitottak vagyunk minden újra, mely segíti az oktatást. Tanártársaimmal másodszorra vágtunk bele egy egyéves projektbe, melynek egyik célja nyelvismeretünk magas szinten tartása mellett az infokommunikációs technológia vívmányainak megismertetése és alkalmazása – tudtuk meg Pocsainé Farkas Boglárka némettanárnőtől.

– Mind a kilencen egy vagy két hetet töltöttünk el Európa különböző országaiban, Máltán, Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Írországban. A kurzusokon a módszertan nemzetközileg is elismert szakembereinek segítségével ismerhettük meg a legújabb tanulást támogató eszközöket és az önálló tanulást, elmélyítést segítő módszereket, mint a mindfulness, gamifikáció vagy a tükrözött osztályterem. Ezek tanulást szervező módszerek, telefonos applikációk és programok – úgy látjuk, hogy ezek által könnyebben megvalósítható a tehetséggondozás és a felzárkóztatás is – sorolta a pozitívumokat a tanárnő.

A tanárok között volt angol- és némettanár, testnevelő, matematika és informatika szakos tanár. Valamennyien jól beszéltek angolul vagy németül, mely elengedhetetlen volt a kurzusokon való hatékony részvétel szempontjából. Az elsődleges a szakmai ismeretek bővítése, a szakmai fejlődés volt számukra. Az ott szerzett tapasztalatokat az itthon maradt tanártársakkal is megosztják. A módszereket pedig már alkalmazzák az órákon, bár a tanév során további tudásmegosztó eseményt is végeznek.

– Valamennyien úgy láttuk, megfelelő színvonalú a magyar oktatás, de örömmel vettük az ötleteket, melyekkel még jobbá lehet tenni a tananyagok elsajátítását a diákok szempontjából. A mai trendeket követő applikációk ráadásul könnyen beépíthetők a tananyag feldolgozásába – mondta a tanárnő.

Mivel a tanárok más-más országban jártak, így többféle módszerrel színesedhetett ettől a tanévtől a tananyag. Pocsainé Farkas Boglárka Bécsben vett részt a kurzuson, a németóráiba építette be a most szerzett tudást.

– A külföldön szerzett ismereteim és tapasztalataim segítségével egyéb területekre is rávilágíthatok, melyek korábban nem szerepeltek a tananyagban. Így a diákoknak még nagyobb kitekintésük lesz az őket körülvevő világra. Az „okos rendszereket” gyakorta használjuk az órákon, sőt az okostelefonokat is, melyet a diákok pozitívan fogadnak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a régi tanítási formákat ki kell dobni, de el kell fogadni a tényt, hogy a mostani Z generációhoz nekünk is alkalmazkodni kell. Más platformokon kell a tananyag egy részét átadni – tette hozzá végül a tanárnő.

