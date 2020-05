Telefonon keresztül nyújtanak lelki segítséget a szorongóknak

Bezártság miatti szorongás, az állás elvesztése, párkapcsolati feszültségek, családon belüli erőszak: az elmúlt hetekben egyre többen hívják a kecskeméti Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot.

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége biztosította az otthoni munkavégzés lehetőségét az önkéntes ügyelőknek. Országosan összesen közel 350-en fogadják a 116-123-as díjtalan számon beérkező hívásokat. Egy időben öt–nyolc szolgálat működik országosan, tehát nonstop elérhetőséget biztosítanak. A kecskeméti telefonszolgálat heti 48 órában tart ügyeletet.

Idén április 10-ig összesen 1400 hívás érkezett be hozzájuk, és mint Farkas Éva pszichológustól, vezetőtől megtudtuk, a járványhelyzetben jóval gyakrabban csörög a telefonjuk. Éppen emiatt április 20-tól a 06-80/810-600-as számon is hívhatóak. Kecskeméten a stábból mindenki vállalta az önkéntes munkát a veszélyhelyzet ideje alatt is. Interneten, telefonon rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot, minden ügyelet előtt és után be kell jelentkezni.

– A csalódások, szakítások, párkapcsolati nehézségek és nem egyszer a krízisállapotok mellett a vírusveszély szinte minden hívásban szóba kerül – fogalmazott Farkas Éva, hozzátéve: sokan a vírussal kapcsolatos kérdéseket, félelmeket, nehézségeket, aggodalmakat fogalmazzák meg. – Vannak, akik már elvesztették az állásukat a járványveszély miatt, most tartalékaikat élik fel. Többen lavinaszerű nehézségeken estek át: korábban a szülő halála, majd lakhely elvesztése, és most az állás megszűnésével szembesülnek. A párkapcsolatokat is próbára teszi ez a helyzet. Hajléktalan is hívta a szolgálatunkat, aki nagyon lehangolt volt. Az idősek szoronganak az izoláció miatt, ritka, de van, aki személyes szabadságának csorbításaként éli meg a mostani helyzetet. Ilyenkor támogatás szükségeltetik, míg eljutunk a belátásig, hogy ez mindnyájunk érdeke. A családon belüli erőszak is megjelenik hívásainkban, többeknek az okoz nehézséget, hogy a párjuk nem szedi a gyógyszereit és agresszívvé válik – mondta el a kecskeméti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat vezetője.

Sok telefonáló magányos, szüleik meghaltak, gyerek, rokonság sincs, és ez a bezártság nagyon megviseli őket. Nincs tervük a mindennapokra, az idő összefolyik. A pszichológus szerint ezért nagyon fontos az idő strukturálása, helyes beosztása, az idővel való gazdálkodás, mert ez továbblendíti az embert, ha kezd lehangolttá válni, vagy elakad valamiben. Azoknak a legnehezebb, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, egyébként is keveset engedhetnek meg maguknak, most esetleg megszűnt a mellékállásuk, jönnek a megélhetési gondok, és az egészet súlyosbítja a bezártság.

– A csak vírushelyzettel kapcsolatos hívások csökkennek a pár héttel korábbiakhoz képest. Megjelenik a remény, a bizakodás, hogy kitombolja magát a vírus, majd csak elmúlik, de gyakran szorongást és tanácstalanságot is jeleznek: meddig tarthat, hogyan és meddig kell óvatosnak lenni, miként kell fertőtleníteni. Az idősek köszönik, hogy ebédet hoznak nekik, rájuk nyitják az ajtót – mondta Farkas Éva. Úgy véli, a jelenlegi helyzet egy tanulási folyamat is egyben: tanuljuk az együttműködést, az egymásra való odafigyelést és törődést, a felelősséget, a türelmet, felfedezzük eddig rejtett értékeinket, például a kreativitást, a kitartást. Rájövünk, hogyan kell nap mint nap megújulni, elfoglaltságainkat okosan megszervezni és hogy mely kapcsolataink mennyire fontosak számunkra. – Valójában tehát tanuljuk azt, ami igazán fontos az életben – összegzett a kecskeméti telefonszolgálat vezetője, hangsúlyozva: továbbra is készek barátként meghallgatni hívóikat.

Ha valaki csak beszélgetni szeretne, arra is van lehetősége Kecskeméten

A kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda is indított egy telefonos vonalat, ami nem segélyhívó, hanem „csupán” arra szolgál, hogy ha magányos, idős ember szeretne beszélgetni valakivel, szüksége lenne néhány bátorító szóra, figyelemre, lelki segítségre, akkor két mentálhigiénés szakember fogadja a hívásukat. A tapasztalatok szerint a vonalat valóban az idősebb korosztály veszi igénybe. Vannak, akik szinte mindennap telefonálnak, előfordul, hogy egy nap többször is keresik az irodát.

A szakemberek a félelmekkel, szorongásokkal, a koronavírus által teremtett új nehézségekkel, változásokkal való megküzdéshez nyújtanak támogatást. Szükség esetén több esetben felvették a kapcsolatot a kecskeméti Gondoskodó Szolgálattal. Összegyűjtötték azon szervezetek elérhetőségeit, tevékenységi köreit, amelyek segítséget tudnak nyújtani a helyi lakosok adott problémáinak megoldásában, és felvették velük a kapcsolatot – mondta el Dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetője. Az irodát hétköznap 9 és 14 óra között a 06-30/179-6576-os telefonszámon lehet elérni.

Most indult online mentális segítségnyújtás is, erről még kevesebb a tapasztalat. Szintén nem krízishelyzetek megoldására szolgál, hanem a telefonoshoz hasonlóan beszélgetésre, kommunikálásra, tanácsadásra. Hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a figyelmet a változások pozitív lehetőségeire, a rendszeresség, új napi rutin bevezetésére, megtartására, a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságára is.