Teherautónyi adomány érkezett a fajszi családnak

Főleg bútort és berendezési tárgyakat kapott az a család, akiknek az otthona múlt héten csütörtökön gyulladt ki, majd égett le, Fajszon.

A lángokat a helyi önkéntes, valamint a bajai és kalocsai hivatásos tűzoltók fékezték meg. A család legnagyobb szerencséjére a lánglovagok időben kihoztak az épületből két robbanásveszélyes gázpalackot, így maga a ház megmenekült, de ezen kívül nem sok okuk van az örömre: gyakorlatilag minden ingó vagyonuk megsemmisült.

A baleset híre gyorsan elterjedt a közösségi médiában – erre reagált azonnal két kalocsai szervezet is. Az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány aktivistái gyerekruhákat, élelmiszereket, takarítóeszközöket szedtek össze, míg a Szívből Kalocsai Egyesület berendezésekért, bútorokért kezdett el kalapolni. Utóbbi csapat már e hét közepére teherautónyi adományt gyűjtött össze, majd szállított le a fajszi családnak.

– Kiemelten köszönöm a segítséget Kopasz Róbert szállítmányozó egyéni vállalkozónak, hogy segített az adományokat kivinni és lepakolni. Majdnem mindent sikerült beszerezni, illetve összegyűjteni. Rengeteg bútor jött össze: franciaágy, állólámpa, ülő garnitúra, fotelek, asztalok, konyhai és fürdőszoba-bútor – sorolta a teljesség igénye nélkül Gyarmati-Simigh Dóra, az adományozást szervező Szívből Kalocsa Egyesület vezetője. – Ezek mellett tartós élelmiszereket, gyermek- és felnőttruházatokat, valamint törülközőket, lepedőket, ágyneműket, új iskolatáskákat és iskolai felszereléseket is kaptak – mondta.

A család nehéz helyzetét tovább enyhítendő, azon is fáradozott az egyesület, hogy pótolja a tűzben károsodott nyílászárókat. Végül, némi utánajárással szereztek bontott, de jó állapotú ajtókat, ablakokat, amelyek beszerelésére kalocsai és bajai mesterek is jelentkeztek, sőt, sikerült szakembert találni a villanyszerelési munkákra is. Az öröm még nem teljes, mivel a festés következne, de egyelőre anyagok híján vannak. Nagyon nagy szükség lenne tehát festékekre, illetve festő szakemberekre, hívta fel a figyelmet az egyesületvezető, akivel a „Szívből Kalocsa” Facebook-oldalnak üzenve lehet felvenni a kapcsolatot.