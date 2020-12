Tegyük szebbé a rászoruló gyermekek karácsonyát!

Minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra a világjárvány okozta megpróbáltatások idején, ezért a Baptista Szeretetszolgálat idén is elindította nagyszabású karácsonyi adománygyűjtő kampányát, a 17. Országos Cipősdoboz Akciót. A kezdeményezéshez idén lapunk kiadója, a Mediaworks Hungary Zrt. is csatlakozott, december 15-ig a Petőfi Népe kecskeméti Lestár téri irodájába is behozhatja adományát.

Bárki, aki szeretne meglepni egy nehéz sorsú kisgyermeket, annak annyi a teendője, hogy keres egy cipős dobozt és megtölti szép és hasznos dolgokkal, például játékokkal, írószerekkel, higiéniai eszközökkel, édességgel vagy könyvvel. Az elkészült ajándékcsomagot színes csomagolópapírral kell becsomagolni, lehetőség szerint külön a tetejét és külön az alját, majd leragasztani átlátszó ragasztószalaggal, vagy átkötni zsineggel. Végül a dobozra jól láthatóan rá kell írni, milyen korosztályú lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékot. A másfél hete tartó kampányban országszerte 150 gyűjtőpont várja az ajándékokat és mintegy 100 partner járul hozzá a gyűjtés sikeréhez. Bács-Kiskun megyében is számos gyűjtőponton lehet leadni a cipősdobozokat: a kecskeméti Baptista Imaházban és a Baptista Szeretetszolgálat Adományozási és Szociális Segítő Központjában, a szintén megyeszékhelyi Plazma Centerben és a Benkő Kaputechnika cégnél, a Hufbau-Akker Barkácsáruház kiskőrösi, soltvadkerti és kecskeméti üzleteiben, a bajai, kiskunfélegyházi és szalkszentmártoni OIL! benzinkutakon, a Petőfi Népe irodájában (Kecskemét Lestár tér 2), a kiskőrösi Sorsok Házában, valamint a kalocsai, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézetében, illetve a bajai, jánoshalmi, kiskunmajsai Sorsok Háza Szociális Intézményben. Mivel idén nem épülhet fel Budapest szívében a Cipősdoboz Vár, a Baptista Szeretetszolgálat kibővítette az online dobozolás lehetőségét: játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásárlásával vagy pénzadomány küldésével lehet érintésmentesen adományozni akár a www.ciposdoboz.hu oldalról elindulva. Az összegyűjtött cipősdobozokba rejtett meglepetéseket a Baptista Szeretetszolgálat logisztikai partnerein és országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a leginkább rászoruló gyermekekhez. A dobozokat gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok és családsegítő szervezetek veszik át. A Baptista Szeretetszolgálat kiemelt figyelmet fordít a járványügyi előírások betartására. Idén az ajándékokat ózonnal fertőtlenített raktárakban tárolják és kezelik. A szervezet tavasszal átadott új logisztikai központjában az alkalmazottak testhőmérséklet mérése után, maszkban és kesztyűben dolgoznak. Az operatív feladatokat ellátó kollégák rendszeres PCR tesztelésen esnek át. Borítóképünk illusztráció.