Technikai forradalom zajlik a bíróságon

Alig több mint fél év, és megnyílik az E-Akta: az ügyfelek otthonról bármikor betekinthetnek majd bírósági ügyeik elektronikus irataiba, vagy keresgélhetnek a netes határozattárban.

– Közvélekedés, hogy a bíróság az egyik legkonzervatívabb szervezet, és ez általában így is van. Szerencsére van kivétel, olyan terület, ahol az élen járunk, ez pedig a digitalizáció – jelentette ki dr. Bicskei Ferenc a Kecskeméti Törvényszéken tartott pénteki nyílt napon.

A törvényszék elnöke mérföldkőnek, nagy lehetőségnek és egyúttal fontos hiánypótlásnak nevezte az Országos Bírósági Hivatal tervek szerint jövő nyárig befejeződő Digitális Bíróság projektjét, amelyre uniós támogatás révén 2,5 milliárd forintot költhet az igazságszolgáltatás. Eddig is voltak az ügyfelek kényelmét biztosító elektronikus szolgáltatások, például a pertartam-kalkulátor, amelynek segítségével bárki kiszámolhatja, az övéhez hasonló ügyben a kezdéstől számítva körülbelül hány nap múlva hozhat ítéletet a bíróság. Működik az online panaszkezelés is, és 2015 óta polgári ügyekben az ügyfél és képviselője, büntetőügyekben pedig a vádlott és védője e-mail-en keresztül vagy SMS-ben tájékoztatást kaphat, ha például elhalasztja a bíróság a tárgyalást, egy új szakvélemény érkezik be, ha elkészült a jegyzőkönyv, vagy a másik fél fellebbezést nyújtott be. De a Digitális Bíróság valóban új szintet jelent majd.

Mint dr. Sárközy Szabolcstól, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivőjétől, a program helyi vezetőjétől megtudtuk: a legfontosabb újítás az E-Akta, azaz hogy a bírósági eljárások iratai elektronikus formában is rendelkezésre álljanak, és a konkrét ügyben érintett és ahhoz jogosultsággal rendelkező ügyfelek online és bármikor betekinthessenek a per dokumentumaiba. Erre jelenleg csak személyesen, a bíróságok nyitvatartási idejében van lehetőség, az érintettek nyilván a papíralapú iratokat kapják kézhez, fizethetik az illetéket, a fénymásolat készítésének vagy az utazásnak a költségét. A jövőben tehát időt és pénzt is megspórolnak majd az ügyfelek.

A fejlesztés a bírák munkáját is jelentősen meg fogja könnyíteni, hiszen ők is tértől és időtől függetlenül elérhetik majd a tárgyalásra való felkészüléshez, az ítélkezéshez szükséges iratokat (és természetesen az se elhanyagolható szempont, hogy nem kell majd magukkal cipelniük). Ezenkívül a bíróságok munkatársairól is lekerül majd az akták megkeresésének és másolgatásának a terhe.

A projekt keretében fejlesztik az elektronikus bírósági határozattárat is, mely jelenleg nehézkesen kezelhető, pontatlan találatokat ad ki a keresés során, és a dokumentumok nem egységesen vannak anonimizálva. 2019-ben a bírák valószínűleg már használhatják az új határozatszerkesztő és anonimizáló alkalmazást, az ügyfelek pedig összetettebb keresést is elindíthatnak az OBH honlapján, és kutakodhatnak valamennyi fellebbezhető és érdemi, jogerős döntés között.

Beköszöntött a 21. század

Már működik a bíróságokon a ViaVideo rendszer, amellyel a bíró a neten keresztül, a távolból hallgathatja meg a különös bánásmódot igénylő védett tanút, vagy a börtönből a fogvatartottat, így is pénzt és időt megtakarítva. Az országban egyelőre 72 ViaVideo végpont van, ebből kettő a Kecskeméti Törvényszéken, kettő a Kecskeméti Járásbíróságon.

