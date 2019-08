Tavaly ősz óta várják a gallyak elszállítását

A lakiteleki üdülőtelepről kereste meg szerkesztőségünket Vermes Sándorné a Cserebogár utcából azzal a panasszal, hogy közel egy éve nem szállították el nyaralójuk elől a levágott gallyakat. Az áramszolgáltató tavaly ősszel nyeste meg a villanyvezetékek alatti fákat, az ágakat azonban otthagyták, azóta már a fű is benőtte és a kupac tovább gyarapodott.

– Folyamosan gyűlnek a faágak, hogy kik hordják oda, azt nem tudni – nyilatkozta lapunknak a nyaraló budapesti tulajdonosa. Elmondta, hiába próbálják rendben tartani az utcai részt, a gallyaktól nem tudják rendesen lenyírni a füvet.

– Az önkormányzatnak szóban és írásban is jeleztem a problémát, ám eddig nem történt érdemben semmi. A levelemre sem válaszoltak. Amikor személyesen jártam a polgármesteri hivatalban, akkor pedig a türelmemet kérték és megígérték, hogy intézkednek – részletezte Vermes Sándorné, aki azt is elmondta, amíg nem kerítették be a nyaralót, addig sokan a szemetet is bedobálták az udvarukba.

– Problémát jelent az is, hogy sok a gazdátlan nyaraló, melyeket benőtt a gaz, és ahová szintén lerakják a szemetet. Az ilyen terület igazán jó búvóhely a rágcsálóknak is – bosszankodott a budapesti asszony.

Az üggyel kapcsolatban felkerestük az önkormányzatot is, ahol elmondták, hogy valószínűleg véletlenül maradtak ott az áramszolgáltató által levágott gallyak, melyek elszállítása azonban nem az önkormányzat kötelessége. Szentirmay Tamás alpolgármestertől megtudtuk, az áramszolgáltató alvállalkozóval végezteti a gallyak aprítását és elszállítását. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az üresen álló nyaralókkal kapcsolatban nem tud mit tenni az önkormányzat, hiszen sokszor a tulajdonosok kilétét is nehéz kideríteni.

Az ősz óta levágott gallyakkal kapcsolatban az Ágvágó Kft.-t is megkerestük. A társaság munkatársa, Lengyel Csaba arról tájékoztatta lapunkat: előfordul néha, hogy véletlenül elmarad a gallyak elszállítása, ám a tőserdei esetről eddig nem kapott tájékoztatást. Mint mondta, kollégái jelenleg is Lakiteleken dolgoznak, így hamarosan pótolják az elmaradást.