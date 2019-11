Táskát varrnak a környezettudatosság jegyében

A környezettudatos életforma jegyében varrnak textiltáskákat a fülöpjakabi asszonyok a faluházban. A közös varrásnak számos előnye van, melyekről Kovács Márta, a faluház vezetője számolt be hírportálunknak.

A környezettudatos életforma jegyében varrnak textiltáskákat a fülöpjakabi asszonyok a faluházban. A közös varrásnak számos előnye van, melyekről Kovács Márta, a faluház vezetője számolt be lapunknak. Elmondta, a táskavarrás ötlete szép lassan formálódott. Egy korábbi sikeres pályázatnak köszönhetően vásároltak varrógépeket, melyek használatára egy kedves falubeli varrónő tanította meg az érdeklődő helyi asszonyokat. Mindemellett ingyenes turkálót is létrehoztak a faluházban, ahová bárki behozhat és el is vihet használt ruhákat.

– A faluház, mint közösségi tér megkönnyíti a már kinőtt vagy megunt ruhák újrahasznosítását, mert így könnyebben gazdára találnak és nem vesznek kárba a ruhaneműk. Először bátortalanok voltak a helyiek, de idővel mindenki ráérzett, hogy a turizás nem szégyen, hanem ma már a környezettudatos életforma része – hangsúlyozta Kovács Márta, aki azt is elmondta, hogy a faluházban lehetőséget teremtenek arra is, hogy a turiban talált ruhákat átalakítsák az asszonyok.

– A varrás így vált kikapcsolódássá, közösségi programmá. Mivel a szabás-varrás során feleslegessé vált anyagokat sem szerettük volna kidobni, azt találtuk ki, hogy újrahasznosítjuk azokat és táskákat varrunk belőlük. A fülöpjakabi asszonyok, már annyi táskát készítettek hogy szívesen adnak kölcsönbe azoknak, akik a közeli boltba táska nélkül érkeznek vásárolni. Így nem kell nejlonszatyrot venniük – magyarázta Kovács Márta.

– Arra törekszünk, hogy ne csak beszéljünk a környezetvédelemről, hanem tegyünk is valamit a bolygónkért. Ezért programjaikat is úgy szervezzük, hogy azokon nincs műanyag pohár, műanyag tányér és szívószál sem. Sőt, azt is vállaljuk, hogy elmosogatunk a külsős rendezvények után, csak a szervezők mellőzzék a műanyag eszközöket – hangsúlyozta Kovács Márta, aki azt is elmondta, hogy hamarosan gyógynövényeket is termesztenek a faluház kertjében és azokból teát főznek, hogy a rendezvényeiken üdítő helyett azzal kínálják vendégeiket.