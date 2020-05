Tartja a kapcsolatot a gyerekekkel a kecskeméti óvoda

Az otthoni elkülönítés időszakában is szoros kapcsolatot tart a gyermekekkel a Neumann János Egyetem Gyakorló Óvodája. Online térben folytatódik a kicsik érzelmi nevelését célzó kutyás program, és az óvónénik változatos tevékenysége­ket ajánlanak a szülőknek az otthoni fejlesztéshez.

A Neumann János Egyetem Gyakorló Óvodája még tavaly szeptemberben indította el a Kutya-jó óvodai programot a Mókus csoportban, melynek lényege, hogy a gyermekek érzelmi nevelését kutyával asszisztált pedagógiával segítik. A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány együttműködésével megvalósuló program kiváló kiegészítése a hagyományos óvodai nevelésnek és segítség lehet a gyermekek óvodai beszoktatásában is. Bibokné Katona Judit, a gyakorlóóvoda intézményvezető-helyettese elmondta, hogy a járványhelyzet miatt ezek a foglalkozások ugyan elmaradnak, de a csoport óvó nénijei különkiadással készültek a gyerekeknek, hogy a már megkezdett program segítségével tovább tudják tartani egymással és a kutyával a kapcsolatot.

Az első ilyen különkiadás az egyik óvónéni saját kutyájáról, Fahéj mindennapjairól szól, akivel már kölyökkorában találkozhattak a Mókuskák. A gyerekek és szüleik örömmel fogadják a beszámolókat, és a visszajelzésekben kutyás rajzokat és hajtogatást is küldenek, így a program rendhagyó módon, a négy fal között is folytatódhat. A második különkiadás egy mese a Tiszavölgyi család kutyájáról, Pajtiról. Az igaz történeten alapuló mesét generációk óta mesélik a család idősebb tagjai a fiataloknak, melyet most az óvodások is megismerhetnek.

Bibokné Katona Judit hangsúlyozta, hogy a gyermekek számára fontos a motiváció, amely ebben az esetben a kutya. A simogatás, játék, mozgás mind fejlesztően hat a gyermek pszichéjére: amellett, hogy feloldja a félénkebb, gátlásosabb gyerekeket, minden résztvevőt segít szocializációjában, illetve sikerélményhez juttatja őket.

Bibokné Katona Judit általánosságban is szólt a megváltozott helyzetben folyó óvodai munkáról. – Óvodánkban minden csoportunknak megvan a saját, jól működő kommunikációs csatornája, melyen keresztül elérhetőek a szülők: zárt Facebook-csoportokat hoztunk létre, valamint használjuk a többi online kommunikációs lehetőséget, így a Google Groups-ot, a Messengert és az e-mailt. Ezekre építve szerveztük meg valamennyien a családok támogatását, és ajánlások útján igyekszünk segíteni a gyermekek fejlesztésében – fogalmazott Bibokné Katona Judit.

Az óvoda szakemberei fontosnak tartják, hogy olyan tevékenységeket ajánljanak az otthoni fejlesztéshez, melyek során a gyermekek számára adott az önálló gyakorlás, a felfedezés lehetősége. Ezek a sikerélményeken keresztül megerősítik a gyermekek önbizalmát. Fontos szempont volt az is, hogy otthon is megvalósíthatók legyenek a foglalkozások. A járványhelyzet miatt még hangsúlyosabb szerepet kapott az egészségmegőrzés kérdése, az óvodapedagógusok a víz témahét projekthez kötve hívták fel a gyermekek figyelmét a kézmosás fontosságára és megtanították nekik ennek hatékony technikáját.

Azoknak az óvodásoknak, akiknek szülei nem tudják ellátni az otthoni felügyeletet napközben, megszervezték az ügyeletet, ahol a kis létszámú, három-öt fős csoportokban foglalkoznak a gyerekekkel az óvodapedagógusok. A csoportokban megkezdett hallgatói képzés folytatását átszervezték, a hallgatók számára részben módosították a gyakorlat követelményeit. Olyan beadandó, a témahetekhez kapcsolódó gyűjtőmunkákat állítottak össze, mely az online óvodai nevelésben is segítségükre van.