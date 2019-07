Tartalmas programokkal várja a gyermekeket a szabadszállási könyvtár

Az idei nyáron sem unatkoznak a könyvtárba járó szabadszállási gyermekek. Az intézmény dolgozói szerdánként változatos programokkal várják a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt.

– A „Nyáridőtöltés” fantázianevet viselő programsorozat több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Könyvtárunkban a szünet időtartama alatt minden héten várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretik hasznosan, és jó társaságban tölteni az idejüket. Eleinte mindössze néhány alkalommal volt társasjátékozás, rejtvényfejtés, gyöngyfűzés. Ma már ott tartunk, hogy minden szerda délután tartunk valamilyen foglalkozást, ráadásul igyekszünk új ötleteket is megvalósítani – mondta el érdeklődésünkre Vass Roland, a városi könyvtár vezetője.

Az idei kínálatba többek között a szalmagyűrű-készítés és a kenyérsütés is bekerült. A foglalkozásokat Szűcs Sándor, a kunsági kenyérlángos „nagymestere” tartotta. Ugyancsak újítás volt az arcfestés, a hennafestés, a csillámtetoválás és a lufihajtogatás is. Augusztusban agyagozni, és üveget festeni is megtanulhatnak a könyvtárosok jóvoltából a szabadszállási gyermekek. Emellett egy névtelen felajánlónak köszönhetően, a résztvevők között ajándékokat sorsoltak és sorsolnak ki a program szervezői.

– Tavaly óta könyvtárunk és a Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet (Strázsa Tanya) együttműködés keretében fogyatékkal élő fiatalok számára lehetőséget biztosít a könyvtáros munka fortélyainak megismerésére és kipróbálására. A kezdeti egy főről immár háromra bővült az állandó létszám, a fiatalok minden csütörtökön délután 15-16 óra között jönnek hozzánk segíteni. Fokozatosan egyre több munkába tudjuk őket bevonni (selejtezett dokumentumok válogatása, dokumentumok visszaosztása a polcokra, számítógépes kölcsönzés, folyóiratok rendezése stb.). Emellett részt veszne a rendezvények előkészítésében is – tette hozzá Vass Roland.

A könyvtárban a Nyáridőtöltés programjai mellett futó játék az immár hat évre visszatekintő Nyárolvasó verseny, amivel a 14 éven aluli korosztályt próbálják olvasásra buzdítani. A foglalkozások népszerűségét mutatja, hogy évről évere egyre gyarapszik a résztvevők száma.