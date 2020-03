Tapssal és énekkel fejezték ki tiszteletüket a megye több pontján

A megye több pontján is percekig tartó ovációval fejezték ki az emberek tiszteletüket azok iránt, akik a jelenlegi járványügyi-helyzet ellenére is kénytelenek munkába menni.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is percekig tartó ovációval fejezték ki az emberek tiszteletüket azok iránt, akik a jelenlegi járványügyi-helyzet ellenére is kénytelenek munkába menni, hiszen hivatásuk formája nem engedi meg az otthoni munkavégzést. Olvasóink több videót is beküldtek hozzánk a szerda esti eseményekről, melyeket a facebookon is nyomon lehet követni. Kiskunfélegyházán például, a Petőfi lakótelepen élők, minden este 20:00-kor tapssal, világító fényekkel fejezik ki támogatásukat azok felé, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak.

Kecskeméten a Batthyány utcán is énekeltek a lakók:

A Széchenyivárosban pedig ezt láthatták és hallhatták a közelben lakók:

(Hamar György felvétele)