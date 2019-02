Tantermeket, fedett átjárót alakítanak ki a majsai Arany iskolában

Az építkezések éve lesz az idei a majsai Arany iskolában. A tanterembővítésekkel is járó átalakításokkal várhatóan május végére végeznek.

Munkagépek állnak a majsai Arany János Általános Iskola Fő utcai tömbjének udvarán, ahol megkezdődött az a 128 millió forintos beruházás, melynek keretében az irodaépület födémszerkezetét is felújítják. A régi tetőszerkezetet már elbontották és a padlástérben két kiscsoportos tehetséggondozó és fejlesztőszobát alakítanak ki.

– Mint minden fejlesztés, ez is nagy örömünkre szolgál, hiszen ezek által tanulóink és dolgozóink korszerűbb körülmények között végezhetik feladataikat. Az építkezés ideje alatt az oktató-nevelő munka folytatódik. Rendkívüli, nem tervezett szünet kiadására nem kerül sor a terveink szerint. Részletes és aprólékos logisztikával a munkaterületek rendelkezésre állnak a tanítás zavarása nélkül – számolt be Máté Sándor intézményvezető.

Mint megtudtuk, az irodaépület mellett fedett átjáró készül a két épülettömb közé, a Petőfi tér felőli főbejáratot pedig akadálymentesítik. A Szent Imre utca felőli oldalon elkészül egy fedett kerékpártároló, a technikateremben és a tankonyhában kicserélik a burkolatot. A régi épületszárny alsó folyosójának burkolatcseréjét – 250 négyzetméteren – is elvégzik.

Az intézmény Iskola utcai telephelyét is érintik a munkálatok, ott hatszáz négyzetméteres felületen lesz tetőcserépcsere és szerkezetjavítás. Az ottani iskolaépület padlásterében három kiscsoportos fejlesztőszoba létesül. – Az Iskola utcai telephely emeleti folyosója mellett tizenhárom tanterem teljes burkolatának cseréjére is sor kerül – sorolta Máté Sándor, aki hozzátette: egy modern, nyolccsatornás kamerarendszert is kiépítenek. Az építési munkálatok kivitelezője egy helybeli vállalkozás, az Ördögsziget Kft., és várhatóan május végére végeznek a felújításokkal és bővítésekkel.

Az igazgató elmondta azt is, hogy szakmai anyagok, tan- és sporteszközök, valamint információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök beszerzésére is futja a pályázat keretében elnyert 128 millió forintból. Mint megtudtuk: a köznevelési intézmények szakmai infrastruktúra-fejlesztésére kiírt pályázat sikerén túl idén újabb korszerűsítések is lesznek az intézményben. A nagyszabású energetikai felújításokat azonban már a város önkormányzata által elnyert pályázati forrásokból finanszírozzák.

Számunkra minden gyermek fontos

Az Arany János Általános Iskolában – ahol 450 diák tanul –, egy másik projekt keretében, már második éve nagyon komoly pedagógiai, innovációs tevékenység folyik az intézmény teljes nevelőtestületének bevonásával. – Az egyik ilyen az esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer felülvizsgálata, megújítása, melynek keretében nevelőtestületi szintű belső tréningek, kiscsoportos műhelymunkák, belső tudásmegosztás, továbbképzések folynak. A cél, hogy a pedagógusok napi munkájuk során még inkább alkalmazkodni tudjanak a rájuk bízott tanulók tanulási igényeihez, ismerjék meg a diákok szükségleteit és ennek megfelelően tervezzék, illetve valósítsák meg tanítási stratégiájukat. Egyszóval még inkább gyermekközpontúak legyenek, mert számunkra minden gyermek fontos – fogalmazott Máté Sándor, aki úgy véli: a gyermekeket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá kell tenni azok leküzdésére.