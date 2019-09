Tanszercsomagot kap több száz halasi kisdiák az önkormányzattól

Külön tanszercsomagokat állítottak össze a kiskunhalasi városházán a most első osztályba induló gyerekeknek, akik ezekben a napokban kapják meg a város ajándékát. Az első csomagokat Fülöp Róbert polgármester osztotta ki a Szent József Katolikus Általános Iskolában.

Az önkormányzat képviselő-testülete már tavaly, az idei évi költségvetés tárgyalásakor beépített a büdzsébe két fontos támogatási formát. Az egyik a babacsomag, a másik az első osztályos gyerekeket érintő iskolakezdési csomag, amelyet minden kisdiák megkap.

A csomagban többek között van füzet, színes ceruza, radír, és minden olyan tanszer megtalálható, amit a nebulóknak az iskolakezdéshez szükséges. Elsőként a Szent József Katolikus Általános Iskola kisdiákjai vehették át a csomagot, majd a Központi Református Általános Iskola elsősei.

– Az önkormányzat számára fontos a felnövekvő nemzedék, épp ezért a babaváró csomag mellett az iskolába induló gyerekeket is szeretné segíteni – fogalmazott Fülöp Róbert polgármester, amikor a református iskolában átadta a gyerekeknek a halasi csipkét ábrázoló, a város logójával díszített tasakba csomagolt tanszereket.

A polgármester a szülőktől türelmet kért az iskola Ady Endre utca felőli oldalán még zajló közmű- és útépítés miatt, amely a tanév első hetei­ben várhatóan kisebb tumultust okoz. Épp ezért arra kérte a szülőket, hogy akik autóval hozzák a gyermekeiket az iskolához, a távolabbi parkolókat, leálló helyeket használják majd egy ideig, hogy ne alakuljon ki közlekedési dugó az iskola környékén.

Több szervezet is gyűjtést kezdett

Más településekhez hasonlóan Kiskunhalason is különböző tanszergyűjtési akciókat hirdettek a szegényebb sorsú családok számára. Néhány hete a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet leadni a rászoruló családok számára a tanszercsomagokat. Írószereket, tolltartókat, vonalzókat, körzőket, füzeteket, iskolatáskákat vártak és várnak még most is a Thúry József utcai központban. Az adományok pedig folyamatosan gyűlnek, volt arra is példa, hogy valaki vadonatúj sport- és tornaruházatot, kabátot, meleg ruhát vitt, és volt már példa arra is, hogy egy-egy vállalkozás ajánlott fel nagyobb értékben és tételben tanszereket. Évente 35–40 családnak tudnak így segíteni, de a máltai és a református egyház szeretetszolgálata is szokott iskolakezdési csomagokat eljuttatni családoknak.