Tanösvényt és erdei iskolát avattak fel

Átadták a Hajósszentgyör­gyi Erdészeti Erdei Iskolát és tanösvényt. Egy kevesek által ismert terület értékeinek megismertetését is segítheti a százmillió forintos fejlesztés, amit a Gemenc Zrt. valósított meg az Érsekhalmától két kilométerre fekvő, egykori majorsági épület újraértelmezésével.

Tanterem, étkező, tálaló, szociális helyiségek épültek a régebben munkásszállóként is használt, 500 négyzetméteres ingatlanban, ami ezáltal ökoturisztikai célponttá válhat. Az Illancs szívében található, az egyik legváltozatosabb alföldi, homokhátsági vidék, így jellemzi a látogatók érdeklődésére számító állami erdőgazdaság a környéket.

– Újabb intézmény kapcsolódik be abba a hálózatba, amely már három évtizede szolgálja a magyar ifjúság környezeti nevelését. Országszerte 42 minősített erdei iskolát működtetnek az állami és magán erdőgazdaságok. Harminc éve Visegrádon a helybeli erdőgazdaság alapította Magyarország, és egyben Európa első erdei iskoláját. Mára országos mozgalomról beszélhetünk, képzett erdőpedagógusok fogadják a gyerekeket – hangsúlyozta avatóbeszédében Zambó Péter, az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára.

Kiemelte: az erdőpedagógiai programok során a gyerekek azt is megtanulhatják, hogyan kell évszázados távlatban, a jövő generációinak igényeire figyelve gazdálkodni. Az erdőgazdaságok egyre több ember számára közvetítik ezt a fenntartható szemlélet, az elmúlt 10 évben megduplázódott az erdészeti erdei iskolák látogatóinak száma. Már 2000-ben is közel 40 ezer gyerek érkezett a foglakozásokra, 2018-ban mintegy 90 ezer iskolást fogadtak az intézmények. Az Agrárminisztérium az erdőkkel kapcsolatos ismeretterjesztést is támogatja, ennek eredménye ez a beruházás is, az erdészetek 13 erdei iskolát létesítettek, újítottak fel teljes mértékben. Hajósszentgyörgyön a nagyközönség számára szinte ismeretlen erdőtömböt mutat be a Gemenc Zrt. az erdei iskola és tanösvény segítségével. A különleges élővilág, a táj természeti és kultúrtörténeti értékei ugyanúgy megérdemlik a figyelmet, mint az ismertebb gemenci vidék.

Csonka Tibor, a Gemenc Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott: nagy a felelősségük, mert az éghajlatváltozásról nekik szakembereknek, erdészeknek nemcsak beszélniük, de a megoldást is segíteni kell tevékenységükkel.

– Ez a néha méltatlanul elfeledett terület előfutára volt mindannak, amit ma klímaváltozásként emlegetünk. Már több mint egy évszázada homoksivatag lenne, ha nem léptek volna sikeresen közbe erdész elődeink. Fontos, hogy tudatosítsuk, mi erdészek vagyunk az erdei életközösség legjobb ismerői, gazdái, nekünk kell átadni gyermekeinknek azt a tudást, amely segít védeni, megőrizni a természetet. A Föld ökoszisztémájának megvédése akkor lesz eredményes, ha helyben cselekszünk. Többek között erről kapnak majd ismereteket az erdei iskolába ellátogató diákok is. Remélem, a természeti szemléletformálásunk célba ér és egyre több gyerekből lesz tudatos felnőtt, aki értő módon és jóbarátként közelít az erdőhöz, a természethez – mondta az állami társaság vezetője. Hozzátette: ez volt a fejlesztés első üteme, tavaszra a vendégházat is felújítják.